Investigan posibles anomalías en compra de uniformes del Ballet Folklórico del Inguat

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía contra la Corrupción, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con el acompañamiento de personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI), realizó este viernes 3 una diligencia de inspección ocular en la sede del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), específicamente en las instalaciones del Ballet Folklórico.

Según declaraciones de las autoridades a una radio local, la acción se enmarca en una investigación derivada de una denuncia relacionada con presuntas irregularidades en la adquisición de uniformes para los integrantes del grupo artístico. El caso se encuentra en etapa de verificación inicial, por lo que aún no se han establecido responsables.

Por su parte, el Inguat informó en un comunicado que la denuncia fue presentada por la propia institución, luego de que la Oficina de Probidad y Transparencia recibiera una alerta sobre posibles anomalías en el Departamento de Espectáculos.

El reporte fue trasladado de forma oportuna a las autoridades competentes, con el fin de esclarecer los hechos y determinar si corresponde alguna responsabilidad administrativa o penal, agrega el documento.

“El Inguat colabora activamente con el Ministerio Público y continuará brindando el apoyo necesario para que las investigaciones avancen con celeridad y transparencia”, indicó la institución en un comunicado oficial.

La entidad también señaló que ha reforzado sus mecanismos de control interno y que cualquier señalamiento será atendido con seriedad y responsabilidad. “No se tolerarán prácticas que comprometan la integridad institucional ni el uso adecuado de los recursos públicos”, agregó.

El Ballet Folklórico y su función cultural

El Ballet Folklórico del Inguat es una agrupación artística estatal dedicada a la promoción de la cultura guatemalteca mediante la danza. Participa en actos oficiales, actividades turísticas y representaciones internacionales, como parte de la estrategia de promoción cultural y turística del país.

Su financiamiento y funcionamiento están bajo la responsabilidad administrativa del Instituto, que lo incluye dentro de sus programas de difusión nacional e internacional del patrimonio cultural intangible.

