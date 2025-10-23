FBI confirma extradición de Jean Carlos Sánchez Araque, fugitivo venezolano capturado en Guatemala

Un ciudadano venezolano acusado de delitos sexuales en Texas fue extraditado por Guatemala hacia Estados Unidos para que enfrente la justicia, informaron este jueves 23 de octubre fuentes judiciales.

La extradición de Jean Carlos Sánchez Araque se logró mediante la coordinación de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), con sede en Bryan, Texas, y fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala. Según las autoridades, el fugitivo era buscado en el condado de Waller por un delito de índole sexual.

De acuerdo con el expediente, Sánchez Araque huyó de EE. UU. mientras era investigado por presunto abuso sexual contra un menor, y se encontraba prófugo en Guatemala.

“Agentes del FBI Bryan han traído de regreso a EE. UU. a un fugitivo buscado en el condado de Waller por indecencia con un menor mediante contacto sexual. Jean Carlos Sánchez Araque huyó de EE. UU. en 2024 mientras estaba siendo investigado. Fue localizado en Guatemala y ha sido transferido a la custodia de @SHERIFF_WCSO. Puedes correr, pero no puedes esconderte”, publicó el FBI en su cuenta de X.

La detención

El MP informó que el 16 de julio pasado, la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana, lideró la aprehensión con fines de extradición de Sánchez Araque.

La orden de detención provisional fue emitida por el Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de 24 Horas con Competencia Específica para Conocer Delitos Cometidos contra Niñas, Niños y Adolescentes del departamento de Guatemala, agregó la entidad.

Agents from FBI Bryan have brought back to the U.S. a fugitive wanted out of Waller County for indecency with a child by sexual contact. Jean Carlos Sanchez Araque fled the U.S. in 2024 while under investigation. He was located in Guatemala and has been transferred to the custody… pic.twitter.com/qG2UKAjCQk — FBI Houston (@FBIHouston) October 22, 2025

