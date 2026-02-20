Jose Rubén Zamora afirma que no se rendirá y buscará justicia contra quienes lo encarcelaron

El periodista Jose Rubén Zamora Marroquín asegura que no se rendirá ante la persecución judicial que lo llevó a prisión durante casi cuatro años y que ahora lo mantiene en arresto domiciliario. Además, afirma que luchará por llevar ante la justicia a quienes lo han acusado de manera falsa.

En una entrevista con EFE en su residencia, Zamora sostuvo que no se rendirá, incluso cuando la posibilidad de volver a la cárcel en los próximos días está latente, ante las apelaciones del Ministerio Público (MP) contra la medida de arresto domiciliario otorgada el pasado 12 de febrero.

El periodista indicó que su prioridad actual es intentar anular la existencia de la Fundación contra el Terrorismo, una organización de extrema derecha cuyos dirigentes están sancionados por Estados Unidos y que ha sido querellante en su contra.

De igual manera, afirmó que debe "abrir causas criminales contra la fiscal general, Consuelo Porras Argueta; contra la fiscal Cinthia Monterroso, y contra el juez Fredy Orellana", todos sancionados por Estados Unidos por corrupción. Ellos fueron los protagonistas de su encarcelamiento en 2022 por señalamientos de lavado de dinero y obstrucción a la justicia que no han sido probados en su contra.

Zamora detalló que la fiscal general Porras intentó "forzar" una relación amistosa con él desde 2019, invitándolo a reuniones dentro del Ministerio Público, hasta que, en una ocasión, le reclamó de manera airada por sus publicaciones.

Agradecido por toda la solidaridad

Zamora se mostró agradecido por haber salido de prisión, en la que estuvo desde julio del 2022, y por las múltiples muestras de “cariño” que le ha brindado la población durante ese tiempo.

“Me siento muy conmovido y muy feliz”, contó el periodista, de 67 años, ya que, además de su familia y colegas de la prensa, los ciudadanos guatemaltecos le han mostrado su respaldo.

Personas de distintas provincias lo visitaban en la cárcel y le llevaban “dinero, comida, pescado cocinado”, relató Zamora con orgullo. Recordó que, cuando debió salir de prisión para recibir atención en un hospital público, regresó con poco más de Q1,534 (unos 200 dólares), donados por familiares de pacientes del centro médico.

“Donaciones de gente muy pobre (en el hospital), que me decía, por ejemplo, que su mamá sufrió un infarto, y me preguntaban si me ofendería si me regalaban 200 pesos (quetzales, unos 25 dólares)”, recordó el periodista. “Casi le digo al doctor que me envíe una vez a la semana”, bromeó.

Durante los casi cuatro años en prisión, Zamora vio cómo se desmoronaban su diario, elPeriódico; sus finanzas —con las cuentas congeladas—, y la estabilidad de su familia, “fragmentada” debido al exilio de su esposa y su hijo menor, Ramón.

“Hubo una etapa fuerte en la que no podía comunicarme desde la cárcel con ellos”, añadió.

El comunicador confesó que extraña “sin duda” ejercer el periodismo, porque “es una pasión”, pero aclaró que, por ahora, no es su prioridad. En este momento, su objetivo es limpiar su nombre y establecer procesos judiciales contra quienes han intentado difamarlo.

También busca recobrar su salud, ya que se encuentra por debajo de su peso ideal y debe cuidar sus piernas, pues es posible que en algún momento necesite una silla de ruedas. Durante su encierro, se esforzaba por caminar hasta 10 kilómetros diarios en un espacio de menos de 12 metros.

Optimismo sobre el futuro del país

Zamora se muestra optimista sobre el futuro de Guatemala, que, desde su perspectiva, se sostiene gracias al trabajo de los migrantes en Estados Unidos y el envío de remesas. No obstante, no reniega de su pensamiento habitual de que el país “es el laberinto perfecto, sin salida”.

En cuanto a la situación política de la nación, presidida por Bernardo Arévalo de León, el periodista afirmó que el mandatario ha estado “muy asediado” y “muy cerca de recibir un golpe de Estado”.

Sin embargo, con la salida de la fiscal general prevista para mayo próximo, al concluir su período, Zamora considera que los golpistas y corruptos “van a perder fuerza”.

“Ahorita creo que (Arévalo de León) ha sido impecable con su respeto a la ley, pero en Guatemala hay marginación, hay miseria, hay gente que está excluida del sistema, y en el tiempo que le queda creo que puede hacer mucho”, concluyó.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

