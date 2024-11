Jose Rubén Zamora: “Me siento tranquilo y sereno. Aquí estoy si me vienen a buscar”

El periodista Jose Rubén Zamora se pronunció este viernes 15 de noviembre sobre la resolución de una sala de Apelaciones que le revocó la medida sustitutiva de arresto domiciliario y ordenó que regrese a prisión en término de 48 horas, decisión que cuestionó porque, a su criterio, los argumentos utilizados para resolver de esa forma no son válidos.

El fundador de elPeriódico está consciente que existen grandes probabilidades de que regrese a prisión, pero a pesar de eso asegura que está preparado para afrontar lo que venga. Dijo que se siente tranquilo y sereno y que espera que las autoridades lo lleguen a buscar a su residencia.

Zamora estaba bajo arresto domiciliario desde el 19 de octubre pasado luego de haber pasado más de 800 días en una cárcel, por un proceso por supuesto lavado de dinero, el cual ha sido rechazado por la comunidad internacional.

La sala de Apelaciones aceptó una apelación presentada por el Ministerio Público (MP), que se opuso a la medida sustitutiva otorgada por un juez el 18 de octubre pasado.

El periodista cuestionó el argumento de la Sala para emitir el fallo, puesto que se basó en que el MP y la Fundación Contra el Terrorismo -querellante- no pudieron ser escuchados, cuando el día de la audiencia el juez a cargo del proceso les dio el tiempo necesario para que acudieran y aun así no lo hicieron, señaló.

Además, dijo que el MP si estuvo presente en la audiencia en la que se le otorgó el arresto domiciliario.

“Aunque me han querido aniquilar, así como con otros operadores de justicia, yo gozo de presunción de inocencia. Y no pueden argumentar que por eso me quieren regresar. Ya he estado sometido a abusos, a arbitrariedades y algo que es espantoso, a la ignorancia y desconocimiento de la gente del MP”, dijo Zamora.

Agregó: “Me costó salir a conversar con ustedes. Mucha gente llamando, mucha gente preocupada, mucha gente diciendo que por qué no me voy del país, pero si viene la autoridad me van a encontrar aquí. Yo les voy a abrir la puerta, los voy a acompañar donde quieran”.

“Que mi caso sirva para que la arbitrariedad y los abusos de los poderes establecidos terminen. Aquí me van a encontrar, yo ya acepté el destino, sea el que sea, y aquí estoy esperando lo que decían hacer”, añadió Zamora.

“Yo estoy bien, estoy tranquilo. Mi familia se enteró y ya me llamaron, todos tienen paz y saben con certeza, aunque no estén de acuerdo conmigo que, si me llevan de regreso a Mariscal, voy a ir y me tendrán que volver a sacar”, agregó el periodista.

Zamora refirió que evalúa si se presenta de forma voluntaria a los tribunales.

“Guatemala es un laberinto perfecto, administrado por poderes del paleolítico que todavía en lugar de cerebro tienen pterodáctilos y helechos y pueden hacer cualquier locura y no comprenden que vivimos en un mundo global y que nos ponen en vergüenza con su forma de llevar las cosas”, cuestionó el periodista.

Zamora recordó que hace unos días estuvo con el presidente Bernardo Arévalo en la firma del Pacto de Chapultepec con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el cual tiene como objetivo proteger la libertada de prensa; pero cree que una semana después estará de vuelta en la cárcel.

“Pero así es, de repente el otro lunes, que van a ser ocho días después -de la firma del pacto-, me va a tocar estar de regreso en la bartolina”, comentó Zamora.

Al consultarle sobre cómo se sentía tras haberse enterado de la resolución de la Sala, Zamora dijo que está “sereno, tranquilo y con coraje para resistir cualquier cosa”.

Concluyó diciendo que en 65 nunca tuvo antecedentes penales y policíacos y no conoció las carceletas ni las audiencias, pero ahora eso “es parte de mi nueva normalidad”.