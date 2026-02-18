Jose Rubén Zamora pide anular personería jurídica de la Fundación contra el Terrorismo

El periodista Jose Rubén Zamora, bajo arresto domiciliario, solicitó el miércoles 18 de febrero el cierre de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), a la que acusa de criminalizar y perseguir a colegas y defensores de derechos humanos.

La FCT actúa como querellante adhesiva junto a la Fiscalía en el proceso por supuesto lavado de dinero y otros delitos contra Zamora, a quien un juez otorgó arresto domiciliario con movilidad restringida, tras haber pasado tres años y medio en prisión.

"Vengo a pedir la cancelación de la Fundación contra el Terrorismo, que conocemos más como 'Fundaterror', una oenegé sujeta a reglamento", declaró Zamora al presentar su solicitud de anulación de la personería jurídica de la FCT ante el Ministerio de Gobernación.

La fundación también figura como parte acusadora en procesos abiertos contra exfiscales antimafia y líderes sociales e indígenas —muchos de ellos exiliados— impulsados por la Fiscalía General, dirigida por Consuelo Porras.

El presidente de la fundación, Ricardo Méndez Ruiz, fue sancionado en el 2021 por Estados Unidos, que lo calificó como "corrupto" y "antidemocrático", los mismos señalamientos que ese país hizo ese año contra Porras.

Zamora, de 69 años, afirmó que la FCT opera como "un escuadrón de la muerte de reputaciones", ya que a los denunciados "les aniquilan su presunción de inocencia" mediante acusaciones sin fundamento.

La Unión Europea también sancionó en el 2025 a Méndez Ruiz y al apoderado legal de la fundación, Raúl Falla, por considerar que participan en la persecución e intimidación de periodistas, abogados, jueces y fiscales.

Anuncian defensa

Tras la acción de Zamora, Méndez Ruiz publicó un video en sus redes sociales en el que advirtió que se defenderán de ese "pequeño escollo", en alusión a la solicitud del periodista.

"El día de hoy, José Rubén Zamora Marroquín se dirigió al Registro de Personas Jurídicas para solicitar la cancelación de la Fundación contra el Terrorismo. Recordemos que el artículo 28 de la Constitución Política de la República garantiza el derecho de petición, es decir, cualquiera puede ir a cualquier entidad estatal a solicitar lo que se le dé la gana. Y eso fue lo que Zamora Marroquín hizo el día de hoy", declaró Méndez Ruiz.

Agregó: "El Registro tendrá que analizar su solicitud y resolver en cuanto a derecho corresponde. Eso sí, nosotros, por supuesto, nos vamos a defender".

Zamora fue arrestado el 29 de julio del 2022, tras publicar en el extinto diario elPeriódico casos de corrupción que involucraban al entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024), cercano a la fiscal general, en el cargo desde el 2018 y cuyo mandato finaliza en mayo.

La Fiscalía apeló la decisión judicial que otorgó detención domiciliaria al comunicador.

Nuestra respuesta al cínico

José Rubén Zamora, ante su solicitud de cancelación de la Fundación Contra el Terrorismo. pic.twitter.com/5KaFgyhG8c — Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) February 18, 2026

