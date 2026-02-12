Jose Rubén Zamora recobra su libertad tras resolución judicial que le otorga arresto domiciliario

El periodista guatemalteco Jose Rubén Zamora Marroquín saldrá de prisión tras una resolución judicial dictada este jueves 12 de febrero, que le otorgó arresto domiciliario, informaron fuentes judiciales.

Se prevé que Zamora Marroquín abandone el cuartel militar Mariscal Zavala esta misma noche, tras completar los trámites administrativos correspondientes.

Durante la audiencia celebrada este jueves en el Juzgado Segundo Penal, a cargo del juez Maximino Morales, el periodista expresó a los medios que mantenía “expectativas moderadas”, ya que “cualquier escenario es posible en Guatemala”. Asimismo, manifestó su esperanza de poder regresar a su casa después de más de tres años en prisión preventiva por cargos de lavado de dinero y obstrucción de la justicia, que no han sido probados en su contra.

La detención de Zamora Marroquín, ocurrida el 29 de julio del 2022 —cinco días después de publicar señalamientos de corrupción contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y su círculo cercano— ha sido criticada por organizaciones sociales y de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que califican los cargos como “fabricados y espurios”.

El periodista también señaló que desconoce los detalles de una nueva demanda en su contra, derivada de presuntas críticas a la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.