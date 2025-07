Joviel Acevedo se encara con autoridades del Ejecutivo y anuncia más movilizaciones en la capital

El paro de labores de docentes vivió otro episodio este viernes 18 de julio con un enfrentamiento verbal entre dos de sus protagonistas: Joviel Acevedo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), y Julio Saavedra, jefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Acevedo y Saavedra coincidieron en una citación de Julio Marroquín, diputado de la facción de la UNE que lidera Sandra Torres, quien respaldó los argumentos del dirigente magisterial y apoyó sus peticiones.

Ahí, Acevedo insistió en que la Presidencia, el Ministerio de Educación y la PGN los están criminalizando, aunque ya están acostumbrados a esa dinámica, pues son sindicalistas.

“En todos los gobiernos ha habido huelgas, movimientos, movilizaciones, pero siempre ha existido respeto mutuo. Nos extraña ahora la forma en que nos están criminalizando”, se quejó Acevedo ante el diputado Marroquín.

El maestro sostiene que las medidas de hecho siguen y el próximo lunes 21 de julio se espera que lleguen más docentes a apoyar el paro.

Acevedo indicó que los gobiernos y el poder son efímeros, pero los sindicatos y los trabajadores trascienden a cada administración. También señaló que la PGN no respalda a los sindicalistas ni los pactos colectivos, pero advirtió que aunque Guatemala se saliera de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores se seguirán organizando.

“De todos modos nos vamos a organizar y va a haber problemas en la calle. Siempre los habrá”, sentenció el maestro.

La posición del STEG, dijo Acevedo, es no retroceder en las medidas de hecho que se llevan a cabo, ni tampoco a las peticiones que han elevado al Ejecutivo, aunque es signifique pagar la sanción de Q4 mil a cada docente, que impuso un Juzgado por desobedecer una orden judicial.

El jueves 17 de junio, el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social emitió una sanción derivada de acciones de la PGN y señaló a más de 850 docentes, quienes deberán pagar Q4 mil cada uno.

Acevedo anunció que interpondrán recursos legales para impedir la sanción, aunque, si la resolución queda en firme, cubrirán el monto con el Bono 14.

Añadió que seguirán negociando el pacto colectivo, el cual quedó en pausa por un proceso en la Corte de Constitucionalidad, pero ahora su objetivo es discutir una agenda social en favor de la educación.

“El pacto colectivo, el aumento salarial, será más adelante. Vamos a arreglarlo, porque para eso hay mesas de diálogo”, recordó.

Maestros continuarán con las protestas

El sindicalista indicó que el lunes llegarán cuatro caravanas de docentes a la capital para continuar las protestas relacionadas con el pacto colectivo, el aumento salarial y un diálogo social que involucre a todos los sectores.

“Dirán que es poca gente, pero no vamos a cometer el error de traer gentío. Serán 50 maestros por departamento”, aseguró.

PGN le responde a Joviel Acevedo

Julio Saavedra aseguró que el pacto colectivo no está judicializado y que la negociación debe promoverse y protegerse, pero no es válido que una huelga afecte la educación y alimentación de los estudiantes. “¡Con la educación de los niños no se juega!”, le recriminó a Acevedo.

El jefe de la PGN afirmó que se han respetado las leyes y convenios internacionales y exhortó a Acevedo a acatar las resoluciones judiciales. “¿Ya cumplió con la resolución del amparo provisional del 18 de junio del presente año?”, lo cuestionó. Ese amparo ordena el cese de la suspensión de clases por parte del STEG.

Saavedra agregó que no se puede hablar de democracia ni de estado de Derecho cuando los más perjudicados por el paro de clases son los niños.

“De manera respetuosa y serena, señor Acevedo, la invitación es a cumplir con las resoluciones judiciales”, reiteró.

Desde el 23 de junio, añadió Saavedra, “Guatemala vive un desprecio por las resoluciones judiciales, porque siguen las medidas de hecho, que evidencian violencia y muestran las verdaderas pretensiones del movimiento”.

Enfatizó que no se trata de un asunto de Gobierno, sino de los derechos de los estudiantes.

Acevedo le recrimina a funcionaria

El líder sindical también criticó a Claudia Samayoa, encargada de derechos humanos del Ministerio de Gobernación, por haber dialogado con los maestros.

Durante la citación, Acevedo le recriminó una supuesta traición y recordó que se conocen desde hace años.

“Tan defensora de derechos humanos es ella como nosotros, y me extraña, porque eso jamás lo hubiéramos esperado de vos, Claudia”, expresó.

Marroquín y Acevedo denunciaron que agentes de la Policía violaron derechos de docentes el pasado 15 de junio, durante un desalojo frente al Palacio Nacional de la Cultura.

El diputado aseguró que la competencia sobre banquetas es de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y no de la Policía Nacional Civil (PNC).

La PNC explicó que actuó en cumplimiento de una resolución de la Corte de Constitucionalidad y bajo protocolo, para liberar espacio público y garantizar el paso peatonal.

Marroquín cuestionó que la policía actuó con “lujo de fuerza” contra los maestros, pero no lo hizo así durante los bloqueos de 2023, cuando hubo cierres viales por parte de “delincuentes”.

Un informe de la PNC indica que durante el operativo no se registraron agresiones ni personas heridas.