Juez autoriza salida de Roxana Baldetti para cirugía de columna en hospital privado

El juez suplente Eduardo Orozco autorizó que la exvicepresidenta Roxana Baldetti salga de prisión para someterse a una intervención quirúrgica este jueves en un hospital privado.

La operación consiste en el reemplazo de un disco en tres vértebras: dos cervicales y una lumbar.

La defensa solicitó que Baldetti permanezca fuera de la cárcel por lo menos un mes para recuperarse, petición que aún no ha sido resuelta.

Actualmente, la exvicemandataria cuenta con un permiso para asistir cuatro veces por semana a terapias médicas.

Baldetti continúa en prisión preventiva, a la espera de que queden firmes las sentencias en los casos Agua Mágica y La Línea, así como de resolver su situación en Cooptación del Estado y Plazas Ric. Luego de eso, enfrentará un proceso de extradición hacia Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

