Juez de Quetzaltenango deja en libertad a sospechosos de la muerte de Michelle Barreno

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Juez de Quetzaltenango deja en libertad a sospechosos de la muerte de Michelle Barreno

El juez consideró insuficientes los indicios presentados por el MP para ligar a proceso a los cuatro detenidos.

Rubén Lacán

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Walter Carrera Téllez, Edwin Alexander Martínez Téllez, Miguel Ángel Córdoba López y Juan Santizo Cumes comparecen ante un juzgado de Quetzaltenango por el caso de Michelle Barreno.

Walter Carrera Téllez, Edwin Alexander Martínez Téllez, Miguel Ángel Córdoba López y Juan Santizo Cumes comparecen ante un juzgado de Quetzaltenango por el caso de Michelle Barreno. (Foto Prensa Libre: Cortesía).

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango declaró falta de mérito a favor de cuatro hombres que habían sido detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) por su presunta vinculación con la muerte de Michelle Barreno, de 33 años, ocurrida el pasado 20 de junio en la zona 10 de esa ciudad.

La resolución benefició a Walter Carrera Téllez, Edwin Alexander Martínez Téllez, Miguel Ángel Córdoba López y Juan Santizo Cumes, quienes recuperaron su libertad luego de la audiencia de primera declaración.

De acuerdo con la resolución judicial, el juez consideró que los indicios presentados por el Ministerio Público no eran suficientes para ligar a proceso a los señalados por el delito de asesinato.

Los cuatro hombres fueron capturados minutos después del ataque armado en el que murió Barreno. La detención se efectuó en la zona 9 de Quetzaltenango, cuando se desplazaban en un picop que, según la investigación preliminar, habría sido utilizado para huir del lugar del hecho.

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Durante el operativo, agentes de la PNC decomisaron tres pistolas, una escopeta Maverick y cinco teléfonos celulares, indicios que quedaron bajo resguardo del Ministerio Público.

La muerte de Barreno ocurrió en un negocio ubicado en la 0 calle y avenida Las Américas, zona 10 de Quetzaltenango. Según las primeras hipótesis, el caso podría estar relacionado con una deuda adquirida mediante préstamos bajo la modalidad gota a gota.

Se consultó al Departamento de Información y Prensa del Ministerio Público si la fiscalía a cargo del caso apelará la resolución emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango; sin embargo, al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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Lucero Sapalú

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