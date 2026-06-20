Violencia en Quetzaltenango: 3 mujeres mueren en hechos armados; 2 de las víctimas fueron abandonadas en un bosque

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Violencia en Quetzaltenango: 3 mujeres mueren en hechos armados; 2 de las víctimas fueron abandonadas en un bosque

Quetzaltenango registra tres muertes violentas de mujeres en menos de una semana, según reportes de las autoridades

Rubén Lacán

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Autoridades resguardan la escena donde murió Michelle Barreno, de 33 años, tras un ataque armado registrado en la zona 10 de Quetzaltenango.

El local de venta de ropa donde murió Michelle Barreno fue acordonado por las autoridades para la recolección de indicios. (Foto Prensa Libre. Lucero Sapalú)

Durante esta semana se reportó la muerte violenta por heridas de proyectil de arma de fuego de tres mujeres en distintos hechos ocurridos en Quetzaltenango.

El caso más reciente ocurrió en un local comercial ubicado en la 0 calle y avenida Las Américas, zona 10 de Quetzaltenango, donde murió Michelle Barreno, de 33 años.

Según información preliminar, dos hombres vestidos de negro, quienes se conducían en motocicleta, ingresaron en el establecimiento y dispararon a quemarropa contra la víctima. Bomberos Voluntarios confirmaron que la mujer falleció en el lugar debido a las heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego.

El miércoles 17 de junio fueron localizadas sin vida otras dos mujeres en el sector conocido como Tuilcanabaj, en Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango. Ambas presentaban heridas de bala.

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Las víctimas fueron identificadas como Roselia Sac Hernández, de 21 años, originaria de Olintepeque, y Lourdes Villatoro, de 17, de La Esperanza.

Vecinos del sector se alarmaron cuando un guardabosques descubrió los cuerpos en un área boscosa del municipio y dio aviso a las autoridades.

De manera preliminar, el Ministerio Público recolectó en el lugar evidencias balísticas relacionadas con proyectiles de arma de fuego, las cuales serán analizadas como parte de la investigación para determinar las circunstancias de los hechos y establecer posibles responsabilidades.

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ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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