Violencia en Quetzaltenango: 3 mujeres mueren en hechos armados; 2 de las víctimas fueron abandonadas en un bosque

Durante esta semana se reportó la muerte violenta por heridas de proyectil de arma de fuego de tres mujeres en distintos hechos ocurridos en Quetzaltenango.

El caso más reciente ocurrió en un local comercial ubicado en la 0 calle y avenida Las Américas, zona 10 de Quetzaltenango, donde murió Michelle Barreno, de 33 años.

Según información preliminar, dos hombres vestidos de negro, quienes se conducían en motocicleta, ingresaron en el establecimiento y dispararon a quemarropa contra la víctima. Bomberos Voluntarios confirmaron que la mujer falleció en el lugar debido a las heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego.

El miércoles 17 de junio fueron localizadas sin vida otras dos mujeres en el sector conocido como Tuilcanabaj, en Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango. Ambas presentaban heridas de bala.

Las víctimas fueron identificadas como Roselia Sac Hernández, de 21 años, originaria de Olintepeque, y Lourdes Villatoro, de 17, de La Esperanza.

Vecinos del sector se alarmaron cuando un guardabosques descubrió los cuerpos en un área boscosa del municipio y dio aviso a las autoridades.

De manera preliminar, el Ministerio Público recolectó en el lugar evidencias balísticas relacionadas con proyectiles de arma de fuego, las cuales serán analizadas como parte de la investigación para determinar las circunstancias de los hechos y establecer posibles responsabilidades.