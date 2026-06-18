Caso Dreysi Fabiola de León: capturan a presunto responsable y buscan a otros implicados en el crimen

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este jueves 18 de junio a un hombre señalado de participar en el ataque armado contra Dreysi Fabiola de León Robledo, de 34 años, quien murió días después de haber sido baleada frente a sus hijos cuando salía de su vivienda en Quetzaltenango.

La detención se efectuó durante un allanamiento coordinado entre investigadores de la Sección de Femicidios de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público (MP) en un inmueble ubicado en la zona 4 de Quetzaltenango.

El capturado fue identificado por las autoridades como Edwin “S”, de 38 años, quien es señalado como el presunto responsable material del ataque ocurrido el 11 de febrero del 2026.

Auner Hernández, portavoz de la PNC de Occidente, informó que la captura es resultado de varias semanas de análisis de indicios y seguimiento de distintas líneas de investigación relacionadas con el caso.

Según Hernández, los investigadores han identificado a otras personas que podrían estar vinculadas con el crimen, por lo que no se descarta que en las próximas horas se desarrollen nuevos operativos y capturas.

Ataque frente a sus hijos

De acuerdo con la investigación, Dreysi Fabiola de León Robledo fue atacada a balazos cuando salía de su vivienda, ubicada en la colonia El Pedregal, zona 10 de Quetzaltenango.

La mujer se disponía a llevar a sus hijos al colegio cuando fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar.

Vecinos alertaron a los cuerpos de socorro, que trasladaron a la víctima a un centro asistencial. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, permaneció internada en cuidados intensivos durante varios días.

Los médicos confirmaron que uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la mujer, lesión que finalmente le causó la muerte el 25 de febrero.

El ataque ocurrió en presencia de sus hijos, hecho que provocó consternación entre vecinos y familiares de la víctima.

Posible móvil

Las primeras investigaciones apuntan a que el ataque podría estar relacionado con conflictos personales derivados de un proceso de divorcio.

Las autoridades informaron en su momento que una de las hipótesis analizadas está vinculada con una reciente demanda de divorcio, la separación de bienes y la disputa por la custodia de los hijos de la pareja.

No obstante, tanto la PNC como el Ministerio Público han indicado que esa línea de investigación continúa en análisis y que será el proceso investigativo el que determine con certeza el móvil del crimen y el grado de participación de cada una de las personas involucradas.

Investigación continúa

Las autoridades señalaron que el caso permanece bajo investigación y que la captura del presunto atacante constituye uno de los primeros resultados obtenidos por los equipos encargados de esclarecer el hecho.

Los investigadores recopilan declaraciones, registros de videovigilancia, análisis telefónicos y otros indicios que permitan establecer cómo fue planificado el ataque y quiénes habrían participado en él.

El Ministerio Público no ha revelado mayores detalles para no comprometer las diligencias en curso.

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