Capturan a cuatro sospechosos por asesinato de Michelle Barreno en Xela; investigan préstamo gota a gota

La muerte de Michelle Barreno, de 33 años, ocurrida el viernes19 de junio en un local comercial de la zona 10 de Quetzaltenango, podría estar relacionada con una deuda adquirida mediante el sistema de préstamos conocido como gota a gota, según las primeras investigaciones por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)

De acuerdo con los investigadores, la principal hipótesis apunta a que la víctima le había pedido dinero a un grupo de prestamistas que operan en la cabecera municipal de Quetzaltenango y que el ataque armado estaría vinculado con el incumplimiento de los pagos.

Barreno murió en un negocio ubicado en la 0 calle y avenida Las Américas, zona 10, luego de que hombres armados ingresaran al establecimiento y le dispararan.

Horas después del crimen, policías de la comisaría 41 capturaron en la zona 9 de Quetzaltenango a cuatro presuntos responsables del ataque.

Los detenidos son Walter “N”, de 53 años; Esvin “N”, 41, alias “Bacho”; Miguel “N”, 50, y Juan “N”, 42. Según la Policía Nacional Civil, los sospechosos se desplazaban en un picop Nissan Frontier en el que intentaban escapar.

Durante el operativo fueron incautadas tres pistolas y una escopeta Maverick, armas que, según las pesquisas preliminares, habrían sido utilizadas en el ataque. Además, fueron decomisados cinco teléfonos celulares.

La PNC informó que las armas están registradas en la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) y que los indicios quedaron bajo resguardo del Ministerio Público.

Otras dos mujeres muertas en Quetzaltenango

El caso de Michelle Barreno se suma a otro hecho de violencia contra mujeres registrados esta semana en Quetzaltenango.

El 17 de junio fueron localizadas sin vida otras dos mujeres en el sector conocido como Tuilcanabaj, en Concepción Chiquirichapa. Las víctimas fueron identificadas como Roselia Sac Hernández, de 21 años, originaria de Olintepeque, y Lourdes Villatoro, 17, de La Esperanza.

La policía dijo que ambas presentaban heridas de bala y sus cuerpos fueron hallados en un área boscosa del municipio por un guardabosques.

De manera preliminar, el Ministerio Público informó que en la escena fueron localizados varios proyectiles de arma de fuego.

Los investigadores indicaron que las víctimas eran presuntas integrantes de una pandillas. Además, una de las hipótesis señala que el crimen podría estar relacionado con el consumo de alcohol o drogas; sin embargo, el caso continúa bajo investigación, dijo la PNC.