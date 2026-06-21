Ataque armado cerca de La Placita deja dos muertos; turba vapulea a presunto agresor

Dos hombres murieron por heridas de bala y un tercero fue trasladado en estado delicado a un centro asistencial luego de ser agredido por una turba, tras un ataque armado ocurrido este domingo en la Sexta Avenida y 18 calle de la zona 1 capitalina.

El hecho se registró en una de las áreas más transitadas del Centro Histórico, rodeada de comercios y a pocos metros del edificio de la Municipalidad de Guatemala.

El ataque ocurrió en un pasillo comercial cercano a ventas de ropa y frente a una joyería, así como a pocos metros de la estación de Transmetro El Calvario.

Los Bomberos Municipales informaron que fueron alertados por un ataque armado y al llegar al lugar, evaluaron a dos hombres que presentaban heridas causadas por proyectiles de arma de fuego.

Según el reporte de los socorristas, las víctimas tenían "perforaciones por proyectiles en región torácica y abdominal".

Bomberos Municipales y agentes de la Policía Nacional Civil permanecen en la Sexta Avenida y 18 calle, zona 1, donde dos hombres murieron durante un ataque armado ocurrido este domingo. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

De acuerdo con versiones recopiladas en el lugar, los dos hombres caminaban por el sector cuando fueron atacados por un individuo que aparentemente ya los esperaba.

La balacera provocó momentos de pánico entre comerciantes y clientes. Personas que se encontraban dentro de una joyería cercana sufrieron crisis nerviosa tras escuchar las detonaciones.

Mientras los cuerpos permanecían en la vía pública y decenas de curiosos observaban la escena, los paramédicos también atendieron a un hombre que había sido agredido por una turba.

De acuerdo con el informe de los Bomberos Municipales, esta persona fue atacada por vecinos y transeúntes que lo señalaban como presunto responsable del hecho armado. El reporte añade que el paciente fue trasladado "en estado delicado debido a las lesiones sufridas durante la agresión colectiva".

Los socorristas indicaron además que "ninguno de los involucrados ha sido identificado hasta el momento".

Una motocicleta permaneció en la escena del ataque armado. Según versiones recopiladas por los socorristas, el supuesto sicarios conducía esa motocicleta. (Foto Prensa Libre: Erick Avila)

En el lugar quedó una motocicleta que, según el informe, "posiblemente era donde se conducía y viajaba el agresor".

Testigos relataron que el presunto atacante intentó huir en la motocicleta; sin embargo, el vehículo no encendió y tuvo que escapar corriendo.

Según esas versiones, varias personas le dieron alcance y posteriormente lo agredieron, hasta dejarlo gravemente herido.

El tránsito en la Sexta Avenida y 18 calle fue restringido durante varias horas debido a las diligencias de las autoridades.