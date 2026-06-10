Condenan a Kevin Rivas Cordón, primo de Litzy Cordón, por asesinato, plagio y secuestro

Por mayoría, el Tribunal de Mayor Riesgo B condenó a Kevin Manolo Rivas Cordón a 70 años de prisión por el crimen contra su prima, Litzy Amelia Cordón Guardado. Las juezas le impusieron 35 años de cárcel por asesinato y 35 años por plagio o secuestro, luego de valorar testimonios, análisis telefónicos y otras pruebas presentadas durante el debate oral y público. Durante la lectura de la sentencia, la jueza expuso que la prueba documental, testimonial y tecnológica permitió reconstruir los hechos ocurridos tras la desaparición de Litzy.

Las juzgadoras destacaron que, después de la desaparición de Litzy, varias personas intentaron comunicarse con ella sin éxito. Según la valoración del tribunal, los peritajes telefónicos permitieron establecer información relevante sobre el uso de líneas y aparatos relacionados con el caso.

La sentencia fue emitida luego de cinco años después del crimen ocurrido en Teculután, Zacapa. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Litzy Cordón, de 20 años y estudiante universitaria, fue secuestrada el 5 de octubre del 2020. Un día después, su cuerpo fue localizado en el caserío Los Pasitos, en Los Puentes, Teculután.

El tribunal señaló que las entrevistas practicadas por el Ministerio Público y diversos informes documentales incorporados como prueba, permitieron reconstruir los hechos ocurridos antes y después de la desaparición de la joven universitaria. Al finalizar la audiencia, Kevin Rivas Cordón abandonó la sala sin emitir declaraciones.

Periodistas intentaron conocer su reacción tras escuchar la sentencia condenatoria; sin embargo, el acusado guardó silencio y no respondió a las preguntas relacionadas con el fallo del tribunal.

Kevin Manolo Rivas Cordón fue condenado a 70 años de prisión por el secuestro y asesinato de su prima, Litzy Cordón, ocurrido en Teculután, Zacapa. Tras escuchar la sentencia, abandonó la sala sin brindar declaraciones. (video Prensa Libre: Elmer Vargas)

La reacción de la familia

Los familiares de Litzy Cordón, quienes durante años exigieron justicia por el crimen, agradecieron la decisión de las juezas.

“Solamente darle gracias a Dios y a la justicia, que era lo que queríamos, y a todos ustedes. Gracias”, expresó Edgar Cordón, padre de la víctima.

Horas antes de la lectura de la sentencia, Cordón había reiterado que esperaba una condena ejemplar contra el acusado.

“Le exigimos que se haga justicia. Que lo condenen a los máximos años que la ley le pueda dar”, declaró.

Incluso afirmó que, de existir la pena de muerte en Guatemala, esta debería aplicarse en casos como el de su hija.

“Si aquí se pudiera aplicar la pena de muerte, también se hubiera aplicado hacia él. Porque así como él secuestró, violó y mató a mi hija, así tendría que haber sido él también”, manifestó.

Durante la audiencia previa al fallo también intervino Amada Quevedo, abuela de Litzy, quien expresó su confianza en que se haría justicia.

“Dios no nos deja avergonzados. Eso es lo que yo les puedo decir”, indicó.

El crimen contra Litzy

Litzy Amelia Cordón Guardado tenía 20 años y estudiaba Trabajo Social en la Universidad Rafael Landívar, sede Zacapa.

Según la investigación del Ministerio Público, la mañana del 5 de octubre del 2020 salió de una vivienda en el caserío Barranca Seca, Teculután, y se dirigió a una casa en construcción en el caserío La Colina, aldea Vega del Cobán, donde acostumbraba regar plantas. Esa fue la última vez que fue vista con vida.

Horas después, familiares comenzaron a recibir llamadas en las que les exigían Q5 millones a cambio de su liberación. Tras la denuncia, las autoridades activaron una alerta Isabel Claudina e iniciaron las investigaciones para localizarla.

Sin embargo, el 6 de octubre del 2020, alrededor de las 6.30 horas, el cuerpo de la joven fue localizado en el caserío Los Pasitos, en Los Puentes, Teculután.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinó que Litzy murió por asfixia por estrangulamiento. Además, estableció que presentaba golpes, señales de violencia física y agresión sexual.

LECTURAS RELACIONADAS Tribunal ordena recorrido por sitios vinculados con el caso Litzy Cordón en Zacapa

El principal acusado

Kevin Manolo Rivas Cordón, primo de la víctima, fue capturado el 10 de diciembre del 2020 durante allanamientos efectuados por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio y la Policía Nacional Civil.

el 4 de enero de 2021 fue ligado a proceso penal y permaneció en prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. El juicio comenzó el 15 de enero del 2026 ante el Tribunal de Mayor Riesgo B.

Durante el debate, el Ministerio Público sostuvo que las pruebas recabadas permitían vincular a Rivas Cordón con el secuestro y asesinato de Litzy.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio solicitó una condena de 112 años de prisión: 50 años por asesinato, 50 años por plagio o secuestro y 12 años por violación.

Por su parte, el abogado querellante adhesivo, Paolo Rubén Similox, pidió una condena de 120 años al solicitar las penas máximas por asesinato y plagio o secuestro, además de 20 años por violación agravada debido al parentesco entre la víctima y el acusado.

La defensa, encabezada por Francisco García Gudiel, sostuvo durante el juicio que no existía prueba suficiente para acreditar la participación de Kevin Rivas Cordón en los hechos y solicitó que fuera absuelto. Sin embargo, el Tribunal de Mayor Riesgo B resolvió declararlo culpable y condenarlo a 70 años de prisión.