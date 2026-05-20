Caso Litzy Cordón: un acusado, un secuestro y cuatro muertes violentas alrededor del principal sospechoso

El secuestro y asesinato de Litzy Amelia Cordón Guardado, una estudiante universitaria de 20 años, se registró en Teculután, Zacapa, en octubre del 2020. Más de cinco años después, el caso continúa rodeado de violencia, investigaciones sobre estructuras criminales y varias muertes ocurridas en el entorno cercano del principal acusado.

El proceso penal contra Kevin Manolo Rivas Cordón, primo de la víctima, se encuentra en su fase final en el Tribunal de Mayor Riesgo B, donde el Ministerio Público (MP) lo acusa de plagio o secuestro y asesinato.

Durante el juicio, Rivas relató los hechos violentos que alcanzaron a sus familiares durante el 2021 y 2023. Según el MP, estas muertes están vinculadas con una estructura del crimen organizado que opera en Zacapa.

El secuestro de Litzy

Litzy Amelia Cordón Guardado estudiaba Trabajo Social en la Universidad Rafael Landívar. La mañana del lunes 5 de octubre del 2020 salió de una vivienda en el caserío Barranca Seca, Teculután, y se dirigió hacia una casa en construcción en el caserío La Colina, aldea Vega del Cobán, donde acostumbraba regar plantas.

Esta es la vivienda que Litzy Cordón heredaría de su abuela, quien la crió. La joven soñaba con tener un jardín y cada mañana llegaba a regar las plantas y flores del lugar. El día de su secuestro, familiares encontraron húmeda solo la mitad del jardín: Litzy no logró terminar de regarlo. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Ese fue el último día que la vieron con vida. Horas después, familiares comenzaron a recibir llamadas en las que exigían Q5 millones por su liberación.

La familia denunció el secuestro, pero las autoridades de la localidad activaron una alerta Isabel Claudina.

Según la investigación, los secuestradores amenazaban con matar a Litzy si no entregaban el dinero.

La motocicleta de la joven fue localizada esa misma noche en la lotificación Las Vegas, aldea Vega del Cobán.

El 6 de octubre del 2020, alrededor de las 6.30 horas, el cuerpo de Litzy fue localizado en el caserío Los Pasitos, en Los Puentes, Teculután.

El dictamen del Instituto Nacional de Ciencias Forenses estableció que la víctima presentaba golpes, señales de haber sido sujetada por la fuerza y abuso sexual. La causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento. Según el MP, las marcas que tenía en el cuello no fueron provocadas por una soga, fue una persona quien la sujetó del cuello y la asfixió.

El caserío Los Pasitos, en Los Puentes, Teculután, donde fue localizado el cuerpo de Litzy Cordón el 6 de octubre del 2020, fue recorrido por las juezas del Tribunal de Mayor Riesgo B durante la diligencia de inspección ocular efectuada el 19 de mayo del 2026. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

El principal acusado

El 10 de diciembre del 2020 fue capturado Kevin Manolo Rivas Cordón durante allanamientos efectuados por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio y la Policía Nacional Civil.

El MP sostiene que Kevin participó en el secuestro y asesinato de Litzy. El 4 de enero del 2021 fue ligado a proceso penal por plagio o secuestro y asesinato.

Cinco años después, el 15 de enero del 2026, comenzó el juicio en su contra. Durante el debate, la Fiscalía afirmó que el crimen fue planificado y ejecutado por varias personas.

Edgar Cordón conduce la motocicleta que utilizó por última vez su hija, Litzy Cordón, el 5 de octubre del 2020, cuando se dirigía a la vivienda que su abuela le heredaría en Teculután, Zacapa. Ese día, la joven salió para regar las plantas y flores del jardín que soñaba terminar.(Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

La declaración de Kevin

El 13 de mayo del 2026, Kevin Rivas Cordón declaró ante el Tribunal de Mayor Riesgo B y negó haber participado en el crimen.

En su testimonio señaló a su primo Andy Cordón como supuesto responsable del secuestro y asesinato de Litzy.

Según su versión, Andy le confesó que había participado en el crimen y que utilizaron el teléfono de Kevin para colocar el chip del celular de Litzy.

“Te voy a ser sincero, el teléfono que vos dejaste en el carro fue el que utilizamos para extraer el chip de Litzy y meterlo a tu teléfono”, declaró Kevin ante las juezas.

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Ese mismo día también declaró en el tribunal, que, después del crimen, varios integrantes de su entorno familiar fueron asesinados.

“Como también lamento que por este hecho también mi familia se destruyó. Mi hermano Cristian Emanuel Rivas Cordón, mi señor padre Oscar Rubén Rivas Zanabria, mi primo hermano Gustavo Adolfo Cordón García fueron asesinados el día 12 de junio del año 2021”, declaró.

Kevin Rivas Cordón en audiencia afirma que un su primo Andy Cordón, le habría quitado la vida a Litzy Cordón. (Foto Prensa Libre: Javier González)



La masacre en la finca

El 12 de junio del 2021 fueron asesinados cinco hombres en la finca El Contrereño, en aldea Vega del Cobán, Teculután.

Entre las víctimas estaban Oscar Rubén Rivas Zanabria, padre de Kevin; Cristian Emanuel Rivas Cordón, hermano del acusado; y Gustavo Adolfo Cordón García, primo del señalado. Además, dos guardias de la finca murieron en el enfrentamiento armado.

En ese momento, las autoridades manejaron como hipótesis un ajuste de cuentas. De acuerdo con investigaciones del MP y la PNC, las muertes estarían vinculadas con una estructura del crimen organizado que opera en Zacapa.

Según una fuente relacionada con el caso, los familiares de Kevin presuntamente trabajaban para un supuesto narcotraficante de la región.

Las pesquisas apuntan a que la masacre habría sido consecuencia de disputas dentro de esa organización criminal.

Escena del crimen en la finca El Contrereño, en aldea Vega del Cobán, Teculután, Zacapa, luego del ataque armado ocurrido el 12 de junio del 2021, en el que murieron cinco hombres, entre ellos familiares de Kevin Rivas Cordón. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Andy Cordón y otra muerte violenta

Andy Cordón, mencionado por Kevin como supuesto participante en el crimen de Litzy, también murió de forma violenta.

Según un reporte de los Bomberos Voluntarios, fue asesinado el 14 de enero del 2023.

Investigadores lo vinculan con la misma estructura criminal señalada en las pesquisas por la muerte de familiares y allegados de Kevin Rivas.

Las autoridades investigan si esa organización estaría relacionada con la desaparición y muerte de otras mujeres en Zacapa.

Bomberos Voluntarios reportaron el asesinado Andy Cordón el 14 de enero del 2023, en Zacapa. Andy fue mencionado durante el juicio por el caso Litzy Cordón como supuesto participante en el secuestro y asesinato de la joven.

Justicia pendiente

Mientras el juicio avanza hacia la etapa de conclusiones que se llevará a cabo el 27 de mayo próximo, la familia de Litzy insiste en que el caso no quede impune.

Edgar Cordón, padre de la víctima, recordó durante una entrevista que todavía conserva la motocicleta que su hija utilizó el día de su secuestro.