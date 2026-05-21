“Ahí empezó el calvario”: el padre de Litzy Cordón relata el último día de vida de su hija y las llamadas del secuestro

“Ustedes ya pusieron en alerta a las autoridades (...) y lo que van a conseguir es que el cuerpo de ella lo van a encontrar en un callejón”. Esa fue una de las últimas advertencias que recibió Edgar Cordón mientras intentaba negociar la liberación de su hija, Litzy Amelia Cordón, secuestrada el 5 de octubre del 2020 en Teculután, Zacapa.

Un día después, el cuerpo de la joven, de 20 años, fue localizado entre matorrales en el caserío Los Pasitos, en Los Puentes, Teculután.

Cinco años después, durante el juicio que se desarrolla en el Tribunal de Mayor Riesgo B contra Kevin Manolo Rivas Cordón, primo de Litzy y único acusado por el caso, el padre recordó las llamadas que recibió la familia y la advertencia que hicieron los secuestradores para impedir que acudieran a las fuerzas de seguridad.

“Ahí empezó el calvario”

Edgar Cordón recordó el secuestro ocurrido alrededor de las 7.30 horas del 5 de octubre del 2020.

Relató que regresó a su vivienda luego de salir hacia un terreno donde trabajaba con algunas personas. Al llegar, su madre le informó que habían recibido una llamada.

“Me dijeron que Litzy, la niña, la tienen secuestrada y que están pidiendo rescate de Q5 millones”, recordó.

Poco después, las llamadas comenzaron a llegar directamente al teléfono de la familia.

Edgar Cordón sostiene fotografías de su hija, Litzy Cordón, durante la inspección ocular efectuada por juezas del Tribunal de Mayor Riesgo B en Teculután, Zacapa, como parte del juicio por el secuestro y asesinato de la joven. (Foto Prensa Libre: : Moisés Xec)

Cordón aseguró que quien hablaba se identificaba como negociador del secuestro y exigía el pago inmediato del dinero.

“Ellos eran tajantes de que les pagáramos ese dinero (...) porque si no a ella le iban a quitar la vida”, comentó.

La advertencia de los secuestradores

La familia decidió acudir a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público para denunciar el secuestro y poco después recibieron otras llamadas.

Para ese momento, el Comando Antisecuestros de la PNC estaba con la familia de Litzy, pero las autoridades cometieron un error: activaron una alerta Isabel-Claudina por la desaparición del caso, dijo uno de los encargados de la investigación.

Cámaras de seguridad captaron a Litzy Cordón el 5 de octubre del 2020 mientras conducía su motocicleta negra en Teculután, Zacapa, horas antes de ser secuestrada. Actualmente, el vehículo es utilizado por su padre, Edgar Cordón. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“Cuando se denuncia un secuestro no se debe proceder a activar una alerta de desaparecida, por protocolo y seguridad de la víctima”, dijo la fuente del MP, quien prefirió no ser citada para esta nota.

Esa alerta se hizo pública y los vecinos empezaron a buscar a la joven universitaria.

La llamada que recibió la familia Cordón pasadas las 16 horas fue para indicarles que ya no siguieran con la negociación, porque Litzy iba a morir.

“Lo que van a conseguir es que el cuerpo de ella lo van a encontrar en un callejón y tal fue lo sucedido, que lamentablemente el día siguiente, el día 6, se encontró el cuerpo de Litzy”, recordó el padre de la víctima.

Vista aérea del caserío Los Pasitos, en Los Puentes, Teculután, Zacapa, donde fue localizado el cuerpo de Litzy Cordón el 6 de octubre del 2020, un día después de su secuestro. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

La alerta de un cadáver entre matorrales

La mañana del 6 de octubre del 2020, investigadores notificaron al Comando Antisecuestros sobre la localización de un cuerpo en Teculután.

“Lamentablemente era el de ella”, dijo el padre de Litzy.

Cordón relató que encontró a su hija “boca arriba y entre el monte”.

“Fue demasiado difícil presenciar eso (...) no lo soporté, me tuve que mover de ahí”, afirmó.

El dictamen del Instituto Nacional de Ciencias Forenses estableció que Litzy presentaba golpes, señales de haber sido sujetada por la fuerza y abuso sexual. La causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

El juicio contra el primo de Litzy

El Ministerio Público sostiene que el secuestro y asesinato de Litzy fue planificado y ejecutado por Kevin Manolo Rivas Cordón, primo de la víctima.

Durante el juicio, el acusado negó los señalamientos y aseguró que otro primo, Andy Cordón, le confesó haber participado en el secuestro y asesinato de la joven universitaria.

Andy Cordón murió de forma violenta. Según un reporte de los Bomberos Voluntarios, fue asesinado el 14 de enero del 2023.

Investigadores lo vinculan con la misma estructura criminal señalada en las pesquisas por la muerte de familiares y allegados de Kevin Rivas.

El recorrido de las juezas

El 19 de mayo del 2026, juezas del Tribunal de Mayor Riesgo B recorrieron los lugares vinculados con la investigación del caso en Teculután, Zacapa.

La diligencia comenzó en la vivienda de una tía de Litzy, en el caserío Barranca Seca, de donde la joven salió la mañana del secuestro.

Una manta colocada por vecinos y familiares exige justicia por el secuestro y asesinato de Litzy Cordón, ocurrido en octubre del 2020 en Teculután, Zacapa. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Después visitaron la casa en construcción en el caserío La Colina, aldea Vega del Cobán, donde Litzy llegaba cada día para regar plantas y flores alrededor de la vivienda que heredaría de su abuela, quien la crió.

Las juezas también inspeccionaron el lugar donde fue localizada la motocicleta de Litzy y el caserío Los Pasitos, en Los Puentes, donde fue encontrado el cuerpo de la joven el 6 de octubre del 2020.

Durante la diligencia, vecinos y familiares acompañaron el recorrido y exigieron justicia por el crimen.