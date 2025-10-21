Juez envía al Preventivo de la zona 18 a Carlos Acevedo, señalado de atropellar a un motorista en la zona 9

Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 74 años, fue enviado a prisión preventiva al Centro Preventivo para Varones de la zona 18, por orden del juez de Segunda Instancia Penal, Maximino Morales, informaron este martes 21 de octubre fuentes judiciales.

Acevedo está señalado de homicidio en grado de tentativa, tras atropellar repetidamente al motorista Larkin Daniel Morales Cuque, en un hecho ocurrido el 25 de septiembre del 2025 en la zona 9 capitalina. El caso, que inicialmente fue calificado como lesiones graves, cobró notoriedad pública luego de que el ataque quedara registrado en video y fuera ampliamente difundido en redes sociales.

Durante la audiencia, la defensa del sindicado solicitó su ingreso al cuartel Mariscal Zavala, al argumentar que su vida podría correr peligro por motivos de salud y edad avanzada. No obstante, el juez Morales resolvió que sea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) el encargado de evaluar su condición médica.

La Sala Tercera de Apelaciones había revocado las medidas sustitutivas otorgadas previamente y ordenado la captura inmediata de Acevedo, al considerar que existen indicios de intencionalidad en el ataque y riesgo de fuga.

El cronograma judicial fija para el 21 de diciembre la presentación de pruebas, y el 9 de enero del 2026 la audiencia de etapa intermedia.

