Juez Jimmi Bremer reprograma audiencia contra el exfiscal Stuardo Campo por el caso Libramiento de Chimaltenango

La audiencia de primera declaración del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo por el caso Libramiento de Chimaltenango fue aplazada este martes 10 de marzo debido a la incomparecencia de una de las sindicadas en el proceso.

Campo investigó el caso por irregularidades en la construcción de la obra, la cual fue impulsada durante el gobierno de Jimmy Morales.

La audiencia, programada en el Juzgado Décimo Penal, a cargo del juez Jimmi Bremer, se aplazó debido a la incomparecencia de Ada Elisa Winter García, exempleada del Ministerio Público (MP), quien también está sindicada en el proceso.

Winter, por segunda ocasión y por medio de su abogado defensor, presentó una excusa para no asistir a la judicatura. Se informó que la audiencia fue reprogramada para el 4 de agosto.

Este es el tercer proceso que enfrenta el exfiscal. En julio del 2025 fue absuelto por el caso Alfa Siete; actualmente se encuentra en etapa intermedia por el caso Zolic y aún no ha iniciado el proceso por el caso Libramiento de Chimaltenango.

Este tercer caso contra Campo surge de una investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos del MP por supuestas irregularidades en procedimientos legales y administrativos cuando estuvo al frente de la investigación.

