Juez liga a proceso a dos personas por supuesto fraude en compra de uniformes para la PNC

Jorge Manuel Sic y Marvin Eduardo Mendoza fueron ligados a proceso penal por el delito de fraude, en el marco del caso por la compra anómala de uniformes para la Policía Nacional Civil (PNC), informaron este miércoles 5 de noviembre fuentes judiciales.

La decisión fue tomada por el juez Sexto de Primera Instancia Penal, Israel Zelada, quien además dictó falta de mérito por el delito de incumplimiento de deberes.

Ambos deberán cumplir medidas sustitutivas que incluyen arresto domiciliario, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y el pago de una caución económica.

En este mismo expediente judicial está vigente una orden de captura contra el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

