Juez liga a proceso penal a tres implicados más por el desfalco de Q20 millones en el caso CHN

El juez Mario Hichos, a cargo del Juzgado Segundo Penal, resolvió este miércoles 7 de enero que tres personas sindicadas en el caso CHN enfrenten proceso penal y sean investigadas por la posible comisión de delitos.

La investigación señala que los tres formarían parte de una estructura que habría desfalcado a la entidad bancaria por un monto de Q20 millones.

El juez resolvió ligar a proceso penal a Silvia Sánchez Ochoa, por asociación ilícita y estafa propia en forma continuada. Mientras que Erick Fernando Arévalo será investigado por asociación ilícita, abuso de autoridad y estafa propia en forma continuada.

En el caso de Sofía del Carmen Lam, únicamente será investigada por abuso de autoridad, y se le decretó falta de mérito por los delitos de asociación ilícita y estafa propia. Con la resolución del juez, suman 10 las personas procesadas en esta carpeta judicial.

La imputación de hechos por parte del Ministerio Público se realizó a puerta cerrada, debido a la reserva judicial del proceso, por lo que se desconoce cuáles son los hechos que se le atribuyen a cada uno de los sindicados.

Durante su resolución, el juez Mario Hichos dictó lo conducente contra Otto Rolando Santiago, quien funge como jefe de cartera de la entidad bancaria, al darle valor a los indicios que podrían vincularlo con el caso.

El 15 de diciembre del 2025, siete personas fueron ligadas a proceso penal. Con la resolución de este día, suman 10 las personas que enfrentan proceso penal. Además, dos personas fueron declaradas en rebeldía al no presentarse a la judicatura para solventar su situación legal.