Juez rechaza entregar al Estado edificio vinculado con Manuel Baldizón y mantiene medida a su favor

El juez de Extinción de Dominio, Delmar González, rechazó la petición del Ministerio Público (MP) para que el edificio Vista Panorámica, vinculado con el excandidato presidencial Manuel Baldizón, quedara a favor del Estado, informaron este jueves 27 de noviembre fuentes judiciales.

El inmueble, ubicado en la zona 15 capitalina, fue inmovilizado desde el 2018 como parte de una investigación sobre el origen de diversos bienes relacionados con el exdirigente del extinto partido Líder.

Durante el proceso, el MP argumentó que las instalaciones estaban acondicionadas para operar como hotel, y que en el lugar se encontraron muebles y equipo.

La resolución judicial favorece a Baldizón, ya que el bien continúa bajo su control, y no fue trasladado al Estado, como solicitaba el ente investigador.

El edificio cuenta con dos sótanos, 15 niveles y un helipuerto.

