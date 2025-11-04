Juez reprograma audiencia de 24 agentes del SP implicados en fuga masiva en cárcel Fraijanes 2

La audiencia de primera declaración de 24 agentes del Sistema Penitenciario (SP), señalados por su presunta implicación en la fuga de 20 integrantes de la Mara 18 en la cárcel Fraijanes 2, fue reprogramada para este miércoles 5 de noviembre.

Durante la diligencia realizada este martes, el Ministerio Público (MP) imputó a los detenidos los delitos de incumplimiento de deberes y cooperación para la evasión. Se prevé que, en la nueva fecha, los sindicados puedan brindar su testimonio ante el juez, si así lo deciden.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos, que el pasado 25 de octubre realizó diligencias en seguimiento a la evasión masiva ocurrida en ese centro carcelario. La requisa en Fraijanes 2 permitió la captura de los agentes del SP presuntamente involucrados.

Hasta ahora, las autoridades no han precisado el rol específico de cada uno de los detenidos, debido a que el caso, denominado Corrupción en el Sistema Penitenciario, se encuentra bajo reserva judicial. Según las pesquisas preliminares, la fuga masiva motivó al Congreso de la República a declarar organización terrorista a la Mara 18 mediante el Decreto 11-2025. Como respuesta institucional, el Gobierno renovó la cúpula del Ministerio de Gobernación.

