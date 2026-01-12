Juez suspende audiencia de alias Dark, reo fugado de Fraijanes 2, por negarse a identificarse

Un juez suspendió este lunes 12 de enero la audiencia de primera declaración de Milton Noel Najarro García, alias Dark, uno de los pandilleros fugados de la prisión de máxima seguridad Fraijanes 2, debido a la actitud mostrada por el reo durante el inicio de la diligencia.

La audiencia estaba programada para este lunes, en el juzgado de turno de la Torre de Tribunales, pero no se desarrolló ya que el detenido se negó a proporcionar sus datos de identificación, lo que llevó al funcionario judicial a aplazarla para el próximo viernes 16 de enero.

Najarro García es cabecilla de la clica “Solo para Locos” de la pandilla Barrio 18 y fue recapturado en Izabal tras permanecer prófugo por más de dos meses.

El reo se fugó de Fraijanes 2 junto con otros 19 privados de libertad entre el 8 y el 11 de octubre pasado, en una evasión masiva detectada por el Sistema Penitenciario. Las autoridades lo aprehendieron el 23 de diciembre pasado durante un operativo coordinado por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en un inmueble de la aldea Las Pitas, Los Amates, Izabal.

