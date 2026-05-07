Juez Víctor Cruz aplaza por quinta ocasión audiencia del caso Cambray contra exalcaldes de Santa Catarina Pinula

Por quinta ocasión, el juez décimo penal, Víctor Cruz, aplazó la audiencia en la que debe dar cumplimiento a lo ordenado por una Sala de Apelaciones, la cual resolvió que los exalcaldes de Santa Catarina Pinula Víctor Alvarizaes y Antonio Coro enfrenten juicio por la tragedia del 1 de octubre del 2015, que dejó varios muertos en la comunidad El Cambray 2.

La audiencia programada para este día se aplazó nuevamente para el 21 de mayo, a las 14 horas. La judicatura informó que la suspensión obedeció a la ausencia del representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN), además de la de José Antonio Coro y su abogado defensor. Sin embargo, se documentó la presencia del exfuncionario en las afueras del juzgado.

El 20 de enero del 2022, el juez Víctor Cruz resolvió dictar sobreseimiento a favor de los exalcaldes y cerrar el proceso penal. Sin embargo, una apelación planteada por el Ministerio Público fue resuelta por una Sala de Apelaciones, que corrigió la resolución de Cruz y ordenó que los exalcaldes enfrenten juicio por homicidio culposo y, alternativamente, por incumplimiento de deberes.

La noche del 1 de octubre del 2015, un deslave de grandes proporciones en la comunidad El Cambray 2, Santa Catarina Pinula, dejó 280 personas fallecidas. La investigación señala que los señalados habrían omitido las advertencias contenidas en informes que alertaban sobre el riesgo de habitar en el lugar.

Además, no habrían seguido las recomendaciones de la Conred, que también alertaban sobre peligros en el área relacionados con la erosión del terreno por las crecidas del río Pinula.

En la audiencia suspendida se debía dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Apelaciones, además de programar la audiencia de ofrecimiento de pruebas que se conocerán en el juicio y definir el tribunal que estará a cargo del proceso.

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