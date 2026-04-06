Jueza absuelve a periodista en Quetzaltenango tras proceso por supuesta difamación por publicación periodística

La jueza Verónica Castro, titular del Tribunal Segundo de Quetzaltenango, absolvió este lunes 6 de abril al periodista Óscar Soc de León, quien era señalado por supuesta difamación por una publicación periodística.

La defensa del periodista solicitó en reiteradas ocasiones que el caso se conociera en un tribunal de imprenta, como lo indica la Ley de Emisión del Pensamiento; sin embargo, la jueza se negó.

Sara Trocoli, abogada del periodista, solicitó que el caso fuera trasladado a un tribunal de imprenta, al considerar que se violaba el artículo 35 de la Constitución.

Se informó que esta es la primera vez que una juzgadora intenta procesar a un comunicador por la vía penal ordinaria, en lugar de la justicia especializada; sin embargo, finalmente fue absuelto.

La denuncia fue presentada por una mujer, quien aseguró haber sido víctima de difamación por la publicación periodística.

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