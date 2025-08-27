Jueza descarta secuestro en caso de cinco policías detenidos; dos son ligados a proceso por cohecho pasivo

Dos de cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron ligados a proceso penal por el delito de cohecho pasivo, luego de que la jueza de turno, Shirley Maldonado, descartara la acusación inicial por plagio o secuestro, al considerar que no encuadraba con los hechos expuestos durante la audiencia.

A pesar de que el caso no tiene reserva legal, Maldonado no permitió la grabación en video de la diligencia judicial, autorizó únicamente la toma de fotografías y ordenó a personal de seguridad del Organismo Judicial (OJ) que vigilara el cumplimiento de esta disposición.

Según la investigación del Ministerio Público (MP), el 25 de agosto, los agentes llegaron a una finca en Boca del Monte, Villa Canales, tras recibir reportes de disparos al aire. En el lugar solicitaron a los guardias las licencias de portación de armas y verificaron que la documentación estaba en regla.

Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de las víctimas —originarias de Jutiapa—, los agentes entraron a la finca, los capturaron y los trasladaron a un río cercano, donde les exigieron Q15 mil para dejarlos en libertad. Aunque los agraviados intentaron reunir el dinero mediante llamadas a sus familiares, no lograron conseguirlo.

Al no recibir el pago, los agentes llevaron a las víctimas a la subestación policial de Boca del Monte.

Tras analizar los hechos, la jueza concluyó que no se configuraban los elementos propios del delito de secuestro, por lo que resolvió procesar únicamente a dos agentes por cohecho pasivo: Celso “O” y Gilmer “F”. Ambos deberán guardar arresto domiciliario y pagar una caución económica de Q10 mil cada uno.

En cambio, la jueza dictó falta de mérito a favor de Yovani “M”, Angélica “S” y Erwin “M”, al no encontrar elementos suficientes para continuar el proceso en su contra.

