Jueza libra de cargos a Sergio Morataya y Heizel Morales, sindicados por la toma del Paraninfo Universitario

La jueza Judith Secaida, del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, resolvió este lunes 3 de noviembre dictar sobreseimiento a favor de Sergio Yoel Morataya de León y Heizel Elissa Magdalena Morales Camey, quienes eran sindicados de usurpación agravada por la ocupación del Paraninfo Universitario en el marco del caso Toma Usac.

Según la resolución, no se encontraron elementos suficientes que justificaran enviarlos a juicio, como lo había solicitado el Ministerio Público (MP). La acusación se relacionaba con la toma del inmueble universitario durante las protestas contra la designación de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el 2023.

MP no comparte fallo y apelará

El MP, por medio de la Fiscalía contra Delitos de Usurpación, anunció que impugnará el fallo judicial. Afirmó que durante la audiencia de etapa intermedia presentó medios de convicción que, a su criterio, demostraban la probable participación de los señalados en el hecho delictivo.

“La resolución del órgano jurisdiccional se respeta, pero no se comparte”, indicó la institución, al tiempo que reiteró su compromiso con los principios de independencia, imparcialidad y objetividad.

Ambos estudiantes fueron detenidos el 15 de diciembre del 2023 durante un allanamiento en el Paraninfo Universitario. Tres días después fueron beneficiados con falta de mérito, decisión que también fue apelada por el MP.

