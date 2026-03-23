Jueza se excusa y reprograma juicio contra el cirujano Kevin Malouf por lesiones culposas

El juicio contra el cirujano plástico Kevin Malouf por un segundo caso de lesiones culposas fue aplazado este lunes 23 de marzo luego de que la jueza de Paz que conocía el proceso se excusara de seguir conociendo el caso.

Según la información, la juzgadora, titular del Juzgado Primero Pluripersonal de Paz Penal del Municipio y Departamento de Guatemala, indicó que fue designada temporalmente para conocer casos pendientes de liquidar, por lo que se apartó del caso.

Además, se justificó, por única vez, la ausencia del abogado defensor Alejandro Antonio Arriaza Aguilar, quien presentó un memorial y un certificado médico. Debido a la suspensión de sus actividades por 15 días, el juzgado reprogramó el inicio del debate.

La audiencia fue fijada para el 8 de abril del 2026, a las 8.30 horas, en la sala número siete del referido juzgado, y quedó sin efecto la que estaba prevista para este 23 de marzo.

El tribunal también ordenó coordinar la audiencia por videoconferencia con el Centro de Detención Preventiva Mariscal Zavala y la Gerencia de Informática del Organismo Judicial, así como solicitar al Instituto de la Defensa Pública Penal la asignación de un abogado para garantizar el derecho de defensa.

De acuerdo con la investigación, el caso se originó en un procedimiento quirúrgico efectuado en noviembre del 2018, en el cual la víctima sufrió una lesión en el nervio peroneo que le dejó una secuela irreversible, según su representante legal.

Malouf también enfrentó un proceso por la desaparición y muerte de su paciente Floridalma Roque, quien había acudido a su consultorio para someterse a una cirugía de párpados. Según la investigación, la paciente murió por complicaciones y su cuerpo fue lanzado en un pozo en una finca de Escuintla.