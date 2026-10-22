Justicia suiza confirma 14 años de prisión para Erwin Sperisen por complicidad en siete asesinatos

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Justicia suiza confirma 14 años de prisión para Erwin Sperisen por complicidad en siete asesinatos

Tribunal suizo confirma condena contra Erwin Sperisen, exdirector de la PNC, por complicidad en el asesinato de siete presos.

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Erwin Sperisen. EFE

El exdirector de la PNC de Guatemala, Erwin Sperisen, en frente del edificio del Parlamento en Suiza. (Foto Prensa Libre: Archivo de EFE)

El Tribunal Federal de Suiza confirmó este jueves 22 de octubre la condena a 14 años de prisión por complicidad en siete asesinatos al exjefe de la Policía Nacional Civil de Guatemala entre 2004 y 2007, Erwin Sperisen, quien había recurrido la anterior sentencia de un tribunal de Ginebra.

La sentencia del máximo tribunal helvético pone fin a la vía judicial dentro de Suiza tras un largo proceso iniciado hace 15 años, aunque la defensa aún planea acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos -ya lo hizo con anterioridad- para apelar el dictamen.

El proceso gira en torno a la complicidad de Sperisen, con doble nacionalidad suiza y guatemalteca, en el asesinato de siete presos en el contexto de una operación policial para recuperar el control de la cárcel de Pavón (a las afueras de Ciudad de Guatemala) el 25 de septiembre de 2006.

En su dictamen, el Tribunal Federal, con sede en Lausana, considera que no se ha vulnerado el derecho del acusado a un debido proceso, por lo que la decisión de 2022 fue “suficientemente motivada” y en ella no hubo arbitrariedad alguna.

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Su defensa también había alegado que la absolución en Austria de otra persona acusada por este mismo caso podía invocarse a favor de Sperisen, un argumento que tampoco fue aceptado por el Tribunal Federal.

El caso se ha convertido en un maratón judicial sin precedentes en la Justicia suiza, ya que Sperisen, de 56 años en la actualidad, fue inicialmente condenado en 2014 a cadena perpetua por cortes de Ginebra, pero el Tribunal Federal anuló la sentencia por problemas de procedimiento.

Juzgado de nuevo por la Justicia ginebrina, fue condenado a 15 años de prisión en 2018, pero en 2023 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) consideró que el proceso no había sido del todo imparcial, por lo que regresó a Ginebra, donde se dictó una nueva pena de cárcel en 2024, en esta ocasión de 14 años, que es la confirmada este jueves 22 de octubre.

Nacido en 1970, fue director de la Policía Nacional Civil de Guatemala, país del que salió en 2007 para instalarse en Suiza, en la casa de su padre, que era embajador de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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Redacción EFE

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