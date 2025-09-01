Juzgado ordena al MP investigar a Joviel Acevedo por presunta usurpación y depredación de patrimonio cultural

Juzgado ordena al MP investigar a Joviel Acevedo por presunta usurpación y depredación de patrimonio cultural

El Juzgado Duodécimo Penal ordenó al MP investigar al dirigente sindical Joviel Acevedo por supuesta usurpación agravada y depredación de bienes culturales.

Joviel Acevedo, STEG en Citacin organizada por la bancada UNE queda suspendida tras la ausencia de autoridades del Ejecutivo, Acevedo en declaraciones dijo que estn dispuestos al dialogo. Prensa Libre. Erick Avila 23/07/2025

Joviel Acevedo, secretario general del STEG. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

El Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, especializado en delitos contra el ambiente y patrimonio cultural, ordenó al Ministerio Público iniciar de forma inmediata una investigación contra Joviel Acevedo Ayala, dirigente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg), por su posible implicación en usurpación agravada, contaminación y depredación de bienes culturales.

La resolución se da tras la admisión de una querella penal presentada por los diputados Andrea Reyes Zeceña, Samuel Pérez Álvarez, Elena Motta Kolleff, Andrea Villagrán Antón, Luis Cáceres Gamarro y Mercedes Monzón Escobedo, quienes también actúan como querellantes adhesivos.

El juzgado remitió el caso al Ministerio Público (MP) para que realice las diligencias correspondientes, con base en los hechos descritos en el memorial, aunque el documento no especifica los bienes o propiedades afectados ni su ubicación.

El expediente judicial también menciona al Comité Ejecutivo Nacional del STEG como posibles responsables.

Acevedo encabezó acciones de hecho que frenaron por varias semanas el ciclo escolar 2025, como una medida de presión para que el Ejecutivo accediera a sus demandas respecto al Pacto Colectivo  que el magisterio debe firmar con el Gobierno.

Joviel Acevedo Ministerio de Educación Protestas del STEG STEG Guatemala 
