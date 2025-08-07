La crónica del caso de una niña de 7 años que fue secuestrada en San Pedro Carchá, Alta Verapaz

Guatemala

La crónica del caso de una niña de 7 años que fue secuestrada en San Pedro Carchá, Alta Verapaz

Una niña de 7 años fue secuestrada el 10 de abril del 2025 en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, luego de salir de clases. La cuidadora, quien debía recogerla, está entre las tres personas capturadas por el plagio.

Tres personas fueron capturadas por el secuestro de una niña de 7 años. La menor salía de estudiar cuando fue raptada por su niñera. (Foto Prensa Libre: PNC)

El 10 de abril del 2025, una niña de 7 años salió de estudiar de la Escuela Oficial Rural Mixta Barrio Chajsaquil, de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, y, como era habitual, a la salida la esperaba su niñera.

Ese jueves, a las 12 horas, fue la última vez que vieron a la menor salir de la escuela y hablar con Yenifer Cristabel Cucul Pop, su cuidadora. Horas más tarde, la familia de la niña interpuso una denuncia por un posible plagio o secuestro.

La Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público inició las pesquisas, y la tarde de ese mismo día recibió una llamada.

Un hombre llamó al padre de la estudiante y le exigió Q150 mil a cambio de liberarla.

Las negociaciones comenzaron, y después de un pago de Q20 mil, los secuestradores dejaron a la niña en una gasolinera ubicada en el kilómetro 202 de Cobán, Alta Verapaz.

“A través de entrevistas, documentación fotográfica, análisis de información y seguimiento policial, se estableció la participación de al menos tres personas”, informó la Fiscalía.

Las autoridades llevaron a cabo varios allanamientos por este caso.

La primera captura por este hecho ocurrió el 25 de julio, en Carchá. Se trataba de Irma, de 42 años, quien habría colaborado con la niñera.

La detención ocurrió en la aldea Sequib, Chaimal, San Pedro Carchá, Alta Verapaz. La orden de aprehensión de fecha 23 de julio fue emitida por un juzgado de ese municipio por plagio o secuestro.

Dos días después, la Policía Nacional Civil (PNC) aprehendió a Cristian, de 21 años, otro de los presuntos responsables de haber raptado a la menor.

La detención ocurrió en la 10 avenida y 19 calle de la zona 1 de la capital guatemalteca, luego que un juzgado ordenó la captura el pasado 23 de julio.

Al capturado se le incautó un teléfono móvil, que será clave para fortalecer la investigación.

La última en ser detenida fue la niñera. El pasado 1 de agosto, el Comando Antisecuestros de la PNC reportó la aprehensión de Cucul en el caserío Monte Hermón, Chisec, Alta Verapaz.

