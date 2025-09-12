La CSJ gastará más de Q2 millones mensuales por funcionamiento de nuevas salas de Apelaciones

El Organismo Judicial (OJ) alcanzará 69 salas de Apelaciones con la creación de 17 nuevas cortes, lo que representará un gasto mensual millonario para el funcionamiento de esas dependencias de justicia.

Actualmente, el OJ ya inauguró cuatro salas, luego de que se publicaran en el Diario Oficial los acuerdos de su creación. Estas se ubican en Suchitepéquez, Totonicapán, Quetzaltenango y El Progreso.

Otras 13 están por establecerse y únicamente esperan contar con espacio físico, según documentos que uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) compartió con el Congreso.

Con ello, las actuales 52 salas de Apelaciones aumentarían a 69, lo que incrementará el gasto operativo institucional por concepto de arrendamientos, servicios básicos, insumos de oficina, honorarios de personal judicial y salarios de magistrados.

Moisés Jerez, secretario de Comunicación y Protocolo del OJ, fue consultado acerca de los honorarios de los nuevos togados. Esto, debido a que algunos magistrados titulares fueron asignados como presidentes en las nuevas salas y varios suplentes fueron nombrados titulares en las vocalías, conforme a documentos filtrados a la prensa y un informe enviado al Legislativo por el magistrado Estuardo Cárdenas.

El secretario respondió que no tiene injerencia en el tema salarial y remitió a la Unidad de Acceso a la Información Pública, al asegurar que su secretaría no gestiona “información sensible”.

Las nuevas salas de apelaciones han sido acordadas durante la presidencia de Teodulo Cifuentes al frente del OJ. Fotografía: Facebook del OJ.

Más de Q2 millones

Para estimar cuánto ganará cada magistrado, se consultó el sitio web del OJ, por tratarse de información pública de oficio.

Los primeros resultados arrojaron tres sitios —aparentemente oficiales— del Poder Judicial, pero estos no permitieron acceso a dicha información, a diferencia de otras dependencias del Estado.

Nuevamente se consultó al secretario de Comunicación, quien compartió un enlace que condujo a otra página en la cual sí aparece, de forma visible, la información pública de oficio.

Moisés Jerez, de corbata amarilla al lado derecho, durante un evento oficial del OJ. Fotografía: Facebook del OJ.

Aunque algunos datos no están actualizados al 2025, se logró cotejar los honorarios actuales de un magistrado titular de sala de Apelaciones: Q47 mil mensuales netos.

Ese monto, multiplicado por tres magistrados titulares por sala, da un total de Q141 mil mensuales por sala. Considerando que son 17 nuevas dependencias, el gasto en honorarios de magistrados sería de Q2 millones 397 mil al mes.

Estas cifras son proyecciones basadas en documentos oficiales del OJ, ya que no se ha confirmado si los suplentes que ocupan vocalías devengarán el mismo salario que los titulares.

Nombramientos directos

La información filtrada tras el anuncio de las primeras cuatro salas reveló que la CSJ omitió informar al Congreso para la elección de nuevos magistrados.

Nueve de los 13 magistrados respaldaron la decisión, mientras que René Girón, Carlos Lucero Paz, Flor de María Gálvez y Estuardo Cárdenas votaron en contra.

Los datos divulgados se confirmaron con el informe que Cárdenas entregó al Congreso, el cual incluyó parte del acta con la integración de las primeras cuatro salas. Cada una fue encabezada por un magistrado titular trasladado de otra instancia, y las vocalías fueron asignadas —de manera temporal— a magistrados suplentes.

Según los magistrados disidentes, la CSJ tiene competencia para crear nuevas salas, pero no para nombrar a los magistrados, ya que esta es una facultad exclusiva del pleno del Congreso.

Amparo inactivo

El abogado Edgar Ortiz, experto en derecho constitucional, explicó que el amparo que presentó permanece inactivo, ya que no se tiene conocimiento de que la presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC) haya solicitado los informes correspondientes.

“El amparo ha quedado inactivo. Lo presentamos hace casi una semana y no hay noticias de que se haya requerido información a la CSJ. Sí nos pidieron un previo, pero lo evacuamos el fin de semana”, comentó Ortiz.

El magistrado Nester Vásquez de la CC a la derecha del presidente de la CSJ durante un evento institucional. Fotografía: Facebook del OJ.

Según el abogado, la acción estaría en manos del magistrado Nester Vásquez, quien habría tenido incidencia en los nombramientos directos de varios magistrados, conforme a distintas fuentes judiciales.

“Al margen de quién sea el ponente, esperamos que la CC haga valer la Constitución. Es un caso importante, ya que se están dirimiendo los límites entre dos poderes del Estado”, afirmó.

Agregó: “Se trata de nombramientos irregulares efectuados por la CSJ sin dar aviso al Congreso. Solo pedimos que se respete la Constitución y es urgente que la CC actúe pronto”.

Ortiz recordó que, en el 2017, cuando se crearon nuevas salas, el OJ informó al Legislativo sobre las vacantes. En esta ocasión, sin embargo, no parece haber intención de seguir el procedimiento legal, según la documentación a la que ha tenido acceso.

“El caso es muy claro, y hemos conocido comunicaciones de la CSJ y de la Instancia de Modernización del Sector Justicia en las que reconocen que no se remitirá información al Congreso”, concluyó.