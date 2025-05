“La seguridad ciudadana no solamente es responsabilidad de la Policía”: viceministro de Seguridad

José Rolando Portillo fue gerente de Asuntos Internos de la Superintendencia de Administración Tributaria. Es licenciado en Administración de Seguridad Integral y cuenta con dos maestrías: una en Alta Dirección Pública y otra en Seguridad Pública.

El nuevo funcionario dijo que desarrollará estrategias para disminuir los homicidios, analizará el trabajo de la Policía Nacional Civil (PNC) y evaluará los resultados de las carpas de seguridad, don el objetivo de implementar cambios que mejoren la seguridad ciudadana.

Agregó que su plan de trabajo estará enfocado en fortalecer a la PNC, garantizar la transparencia y combatir la corrupción en el Ministerio de Gobernación y sus dependencias.

¿Para la reducción de homicidios, las carpas de seguridad combinadas con elementos del Ejército son parte de la estrategia?

La idea es hacer cosas innovadoras, fortalecer las dependencias que están funcionando bien y, en las que no, generar los cambios necesarios; porque no podemos desplegar nuestros servicios policiales de manera aleatoria y sin ninguna planificación.

Sin duda alguna, la seguridad ciudadana no solamente es responsabilidad de la Policía, existe también el ciudadano y otras instituciones que generan un soporte y, en este caso, el Ejército también puede generar apoyo ante dinámicas donde sea necesario.

El tema de colaboración (con el Ejército) lo vamos a trabajar. La colaboración con otros ministerios y áreas (también) es necesaria si queremos tener una incidencia baja en homicidios.

¿Qué tenemos que hacer? Un trabajo colaborativo, coordinado y establecer esos patrones para focalizar nuestros servicios. No necesariamente existe una incidencia criminal homogénea en todo el territorio guatemalteco. Desde esa perspectiva, ya estamos haciendo análisis para generar impactos; posiblemente sean proyectos piloto que contribuyan positivamente a la disminución de los homicidios.

¿Cuáles son esos proyectos que tiene para implementar en el corto y mediano plazo?

Es un desafío que asumo con mucho compromiso, valentía y determinación.

Considero que es la oportunidad para generar un cambio a nivel institucional. El fortalecimiento de capacidades es uno de los principales ejes de mi administración: mejorar las capacidades de la Policía Nacional Civil.

Definir un modelo de servicio policial orientado a la focalización de los servicios. Tenemos una incidencia criminal, como todos conocemos, y la PNC es el ente encargado de garantizar la seguridad de los habitantes.

La PNC debe articular sus esfuerzos para garantizar la vida, pero no puede hacerlo sola. Este es un llamado a todas las demás áreas, servicios y unidades especializadas para que, a través de ese modelo de policía, gestionemos estas crisis de la manera más profesional y ética.

Mi plan está enfocado en transparencia e integridad. No vamos a aceptar actos de corrupción. También incidir en esas direcciones generales que tienen señalamientos de corrupción e identificar los factores de riesgo que pueden generar sobornos, fraudes o corrupción, y desde esa medida tratar de mitigarlos. La corrupción, como todos sabemos, es un factor que socava no solo la legitimidad de una institución, sino también la economía de un país.

¿Y con la la PNC cuáles planes tiene para fortalecerla?

Tenemos mesas de trabajo a nivel estratégico y hemos estado en distintos espacios con la Embajada de los Estados Unidos, estableciendo un modelo estratégico de gestión en la PNC. La meta es, sin duda alguna, garantizar la vida de los habitantes de la República de Guatemala.

Estamos haciendo un análisis integral, no solo con cooperación, sino también con la cúpula policial y distintas autoridades, de cómo fortalecemos el modelo de servicio policial, cómo hacemos más eficientes nuestros servicios y cómo generamos una disminución en la incidencia criminal.

¿Ha contemplado cambios en los altos mandos de la PNC?

Sin duda alguna, hay que hacer cambios; es necesaria una reingeniería de procesos para obtener resultados positivos. Tenemos conocimiento de que la institución policial es muy grande y debe contar con las condiciones necesarias para realizar su trabajo. Desde esa perspectiva, todo lo relacionado con el presupuesto y la provisión de capacidades a la PNC es fundamental para que pueda desarrollar su función.

¿Esos cambios pasan por la actual cúpula policial?

Hablar de cambios en estos momentos es un poco apresurado. Sin duda alguna, hay que hacer un análisis, el cual ya estamos realizando con el señor ministro de Gobernación, porque existen dinámicas y cambios que deben generarse, no necesariamente hablando de la cúpula y de mandos, sino en la metodología de trabajo.

Desde esa perspectiva, vamos a generar sinergias de trabajo, grupos articulados y nos basaremos en resultados. Esta será una gestión por resultados, con evaluación de desempeño, controles internos, integridad y transparencia.

¿Cuáles son esas estrategias para los centros carcelarios del país? ¿Usted coordinará la construcción de la cárcel en Masagua, Escuintla, junto con el Sistema Penitenciario?

Hablar del Sistema Penitenciario (SP) es un verdadero reto, un desafío… Tenemos que verlo desde un punto de vista integral. El tema de la reinserción y la rehabilitación es fundamental en nuestra sociedad y los factores estructurales, como la infraestructura, hay que modificarlos, fortalecerlos y crear las condiciones adecuadas.

Si nosotros no generamos ese impacto en la infraestructura, si no creamos esas condiciones en un SP que tiene una sobrepoblación del 300%, entonces no vamos a mejorar.

Sin duda alguna, hay factores importantes, como las comunicaciones, y otros en los que tenemos que ejercer un mayor control en términos de transparencia e integridad.

El control telemático podría ser otro elemento importante que contribuiría a un mejor manejo del SP. Si es necesario evaluar el rendimiento, lo vamos a hacer. Si es necesario destituir al personal involucrado en corrupción o sobornos, también lo vamos a hacer. Esa es una determinación, es un coraje, es un sello propio que traigo desde la perspectiva de que las cosas se hagan correctamente, bajo modelos de transparencia e integridad.

Sin duda alguna, los proyectos que están detenidos los vamos a impulsar para tener mejores condiciones en el sistema de integración.