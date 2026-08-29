Justicia
Cerveza, droga y aparatos electrónicos: hacen requisa en Centro de Detención Preventiva de Chimaltenango
En la inspección efectuada en el Centro de Detención Preventiva de Chimaltenango se localizaron varios objetos ilícitos.
Durante una requisa en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Chimaltenango se encontraron varios ilícitos. (Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala)
Este sábado 29 de agosto, unidades del Ejército de Guatemala, en coordinación con la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario, realizaron una requisa en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Chimaltenango.
Como resultado del operativo se localizaron licor, cigarrillos, droga, armas blancas, teléfonos celulares, cargadores y aparatos electrónicos, entre otros objetos.
Se informó de la requisa por la tarde y esta se habría prolongado por varias horas.
Los objetos localizados en el centro de detención fueron colocados en un área al aire libre para su conteo.
Las autoridades detallaron lo que encontraron en la requisa:
- 64 objetos punzocortantes
- 44 encendedores
- 13 bocinas
- 4 ventiladores
- 4 teléfonos celulares
- 1 batería portátil
- 1 chip
- 2 memorias USB
- 1 tarjeta SIM
- 9 televisores plasma
- 5 reproductores DVD
- 1 router
- 5 controles para videojuegos
- 18 cables de electricidad
- 1 máquina para tatuar
- 20 cargadores para celular
- 1 par de audífonos con cable
- 1 radio intercomunicador
- 1 cargador para radio
- 143 latas de cerveza
- 14 botellas de licor
- 12 frascos de alcohol clandestino tipo cusha
- 174 cajetillas de cigarros
- 1 máquina para pesar presuntas sustancias ilícitas
- 2 mil envoltorios para presunta marihuana
- 6 bolsas con presunta marihuana
- 1 bolsa con posible cocaína
🚨 RESULTADOS DE REQUISA EN CHIMALTENANGO 🚨— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 30, 2026
Unidades del Ejército de Guatemala, en coordinación con @PNCdeGuatemala y @_SPGuatemala, realizaron una requisa en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Chimaltenango, con el objetivo de fortalecer el control y… pic.twitter.com/dSlzoVRfXc