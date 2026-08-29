Cerveza, droga y aparatos electrónicos: hacen requisa en Centro de Detención Preventiva de Chimaltenango

Justicia

Cerveza, droga y aparatos electrónicos: hacen requisa en Centro de Detención Preventiva de Chimaltenango

En la inspección efectuada en el Centro de Detención Preventiva de Chimaltenango se localizaron varios objetos ilícitos.

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Durante una requisa en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Chimaltenango se encontraron varios ilícitos. (Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala)

Este sábado 29 de agosto, unidades del Ejército de Guatemala, en coordinación con la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario, realizaron una requisa en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Chimaltenango.

Como resultado del operativo se localizaron licor, cigarrillos, droga, armas blancas, teléfonos celulares, cargadores y aparatos electrónicos, entre otros objetos.

Se informó de la requisa por la tarde y esta se habría prolongado por varias horas.

Los objetos localizados en el centro de detención fueron colocados en un área al aire libre para su conteo.

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Las autoridades detallaron lo que encontraron en la requisa:

  • 64 objetos punzocortantes
  • 44 encendedores
  • 13 bocinas
  • 4 ventiladores
  • 4 teléfonos celulares
  • 1 batería portátil
  • 1 chip
  • 2 memorias USB
  • 1 tarjeta SIM
  • 9 televisores plasma
  • 5 reproductores DVD
  • 1 router
  • 5 controles para videojuegos
  • 18 cables de electricidad
  • 1 máquina para tatuar
  • 20 cargadores para celular
  • 1 par de audífonos con cable
  • 1 radio intercomunicador
  • 1 cargador para radio
  • 143 latas de cerveza
  • 14 botellas de licor
  • 12 frascos de alcohol clandestino tipo cusha
  • 174 cajetillas de cigarros
  • 1 máquina para pesar presuntas sustancias ilícitas
  • 2 mil envoltorios para presunta marihuana
  • 6 bolsas con presunta marihuana
  • 1 bolsa con posible cocaína

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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ARCHIVADO EN:

Ejército de Guatemala Requisas en cárceles de Guatemala 
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