Ligado a proceso Alfredo Soto, “el Cazamoscas”, por asociación ilícita y conspiración para el asesinato

Por asociación ilícita, asociación ilegal de gente armada y conspiración para el asesinato fue ligado a proceso penal Alfredo Soto Soto, presunto integrante de la estructura criminal conocida como los Zetas, identificado con el alias de “Cazamoscas”.

Este jueves 29 de enero Soto se presentó a la audiencia de primera declaración ante la jueza Abelina Cruz Toscano, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo D. La fiscalía le imputó formalmente los tres delitos y señaló que, como parte de las pruebas del caso, durante diligencias de allanamiento se encontraron armas de distintos calibres, municiones y teléfonos celulares.

“Tenemos las escuchas, honorable juzgadora, donde manifiesta que él se encontraba en Sayaxché, Petén, para cometer conspiración de asesinato. En las escuchas se logra manifestar, y evidentemente era una conspiración para el asesinato”, señaló la fiscalía.

Durante su argumentación al resolver la situación legal de Soto, la jueza indicó que, según la imputación del Ministerio Público, existen indicios suficientes para que enfrente proceso penal.

Soto fue enviado a prisión preventiva y se otorgó un plazo de tres meses al Ministerio Público para ampliar la investigación.

