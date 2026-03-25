Ligado a proceso exviceministro de Agricultura por irregularidades en compra de fertilizantes por Q144 millones

Nick Kenner Estrada Orozco, exviceministro de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), fue ligado a proceso penal este miércoles 25 de marzo por los delitos de peculado culposo, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

El Juzgado Tercero Penal también resolvió enviarlo a prisión preventiva y otorgó al Ministerio Público (MP) un plazo de tres meses para la investigación. La audiencia de etapa intermedia fue programada para el 14 de julio.

De acuerdo con las pesquisas, el MAGA adjudicó Q144 millones 826 mil para la compra de fertilizantes que no fueron almacenados adecuadamente, lo que derivó en posibles irregularidades en su manejo y distribución.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) señala que en el proceso se habrían utilizado mecanismos de compra directa con oferta electrónica sin controles técnicos ni logísticos, además de no definir a los beneficiarios ni los puntos de entrega del producto.

El caso se originó tras tres denuncias presentadas por el diputado César Dávila Córdoba, la entonces ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, y la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Según la auditoría de la CGC, se detectaron fallas en la adjudicación, como el uso de direcciones falsas por parte de proveedores, recepción de productos sin etiquetas técnicas y almacenamiento inadecuado, incluso a la intemperie.

Además, las autoridades indicaron que se adjudicaron cantidades superiores a la capacidad operativa de los proveedores y no se comprobó la entrega de los fertilizantes.

Dos meses después de los primeros allanamientos, la Feci reportó la captura de Estrada Orozco en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, y giró órdenes de aprehensión contra el exministro Mynor Estrada y la exviceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Klemen Gamboa.

El caso continúa bajo investigación en el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala.

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