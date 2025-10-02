Ligado a proceso mexicano que fue capturado en La Aurora tras difundir en X y TikTok videos sexuales de menores

El mexicano Gustavo Barriga Barriga fue ligado a proceso penal este jueves 2 de octubre por el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas, señalado de producción de material pornográfico de menores en forma continuada, comercialización y difusión de pornografía infantil, obstaculización a la acción penal y uso indebido de uniformes e insignias.

Barriga fue capturado el 12 de septiembre en el Aeropuerto Internacional La Aurora, cuando se disponía a salir del país. Según la investigación, habría viajado a varios países donde presuntamente abusaba sexualmente de menores de edad. El material era compartido en las redes sociales TikTok y X.

El juez Mario Najarro resolvió enviarlo a prisión preventiva en el centro carcelario para varones de la zona 18. Además, concedió un plazo de tres meses al Ministerio Público (MP) para ampliar la investigación y fijó la audiencia de etapa intermedia para el 26 de enero del 2026, a las 9.00 horas.

El caso inició el 11 de septiembre, cuando la Unidad contra Estructuras Criminales y Casos Especiales del MP recibió alertas sobre la difusión de material pornográfico en plataformas digitales. Con apoyo de la Fiscalía contra la Trata de Personas, se confirmó que en los videos aparecía el sindicado sosteniendo relaciones sexuales con menores.

De acuerdo con la Fiscalía, serían cuatro víctimas, de entre 10 y 17 años.

El sindicado niega los señalamientos y asegura que las personas con las que aparece en los videos son mayores de edad y que todas actuaron bajo su consentimiento.

