Ligados a proceso 29 presuntos pandilleros capturados en el barrio El Gallito por delitos graves

Un total de 29 personas, presuntos integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha, fueron ligadas a proceso penal por diversos delitos, luego de ser capturadas en operativos efectuados en el barrio El Gallito, zona 3 de la ciudad de Guatemala, informó este viernes 3 de octubre el Ministerio Público (MP)

Las diligencias fueron coordinadas por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, que presentó ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de turno indicios racionales suficientes para solicitar el procesamiento de los sindicados.

De acuerdo con el MP, los señalados pertenecerían a las clicas Bandidos Locos Salvatrucha, Addams Locos Salvatrucha y Landivarianos Locos Salvatrucha.

Durante la operación policial fueron arrestadas 34 personas. De ellas, cinco quedaron en libertad por falta de mérito, mientras que 29 fueron procesadas penalmente. Siete de los sindicados recibieron medidas sustitutivas, entre ellas arresto domiciliario, decisión que será apelada por la Fiscalía.

Según la acusación, a 12 personas se les imputó el delito de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada. Otras dos fueron señaladas únicamente de asociación ilícita y obstrucción extorsiva. Un procesado enfrenta cargos por conspiración para cometer asesinato, además de los anteriores.

También se reportan casos por encubrimiento propio, conspiración para asesinato y, en un caso específico, por el asesinato de dos personas.

Los procesados, según el detalle del MP, son los siguientes:

Por asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada:

Ingrid M., Keylan G., María S., Kevin S., Jesica C., Delmy L., Quinberlin P., Cristian P., Cristian N., Angélica T., Lesvia H. y Yancarlos G.

Por asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito:

Derek P. y Berna C.

Por asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada y conspiración para cometer asesinato:

Héctor V.

Por encubrimiento propio:

Arbin V.

Por asociación ilícita y conspiración para asesinato:

Wilson Y. y Sherlyn T.

Por asociación ilícita:

Carlos N., Yosseff H., Brandon A., Dennis R. (alias Metralleta), Cristian U. (alias CR, Umpalumpa), Luis A., Óscar R. (alias Coca), Wendy C., Elmer M. (alias Tripas) y Auner C. (alias Fara).

Por asociación ilícita, conspiración para asesinato y asesinato:

Christopher N.

La Fiscalía informó que las investigaciones continúan, y se prevé presentar nuevos elementos de prueba conforme avance el proceso judicial.

