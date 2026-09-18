Ligan a proceso a dos presuntos integrantes de “Los Cazadores” por secuestro y otros delitos

Este viernes 18 de septiembre, Gerson Misael Recinos y Elmer Ricardo Xav fueron ligados a proceso por los delitos de plagio o secuestro, asociación ilícita y robo agravado.

El pasado 7 de septiembre fueron capturados tres presuntos integrantes de la estructura asociada con secuestros en Petén, señalados de haber perpetrado el secuestro de un hombre de 59 años, por cuya liberación exigían Q2 millones.

La víctima habría sido liberada por las autoridades del comando antisecuestro el 7 de febrero, luego de que los presuntos secuestradores lo abandonaran en una zona montañosa de Dolores, Petén, al no lograr el pago millonario del rescate.

La captura se efectuó durante operativos realizados por la PNC en Poptún, Dolores, San Francisco y San Benito, Petén. De acuerdo con las autoridades, Gerson Misael era el cabecilla de la estructura criminal.

Por orden del juez, ambos procesados serían enviados a prisión. El Ministerio Público recibió un plazo de dos meses para ampliar las diligencias. La audiencia de etapa intermedia estaría programada para el 13 de enero del 2027.

Por otro lado, el juez dictó falta de mérito a favor del tercer integrante capturado, Byron "C", al no obtener evidencia suficiente sobre su posible participación en los hechos, por lo que ordenó su libertad.

Asimismo, quedó pendiente la primera declaración de dos sospechosos más. Se trata de Danny, alias “Messi”, de 25 años, capturado en el Puerto de San José, Escuintla, y de otra persona que se habría presentado por su cuenta al juzgado para resolver su situación legal.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.