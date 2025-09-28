Llevaba un “regalo” armado: detienen a “la Estilista” con pistola oculta en envoltorio decorativo

Una mujer fue detenida en la zona 2 capitalina mientras transportaba una pistola ilegal dentro de una bolsa de obsequio. Según las autoridades, pretendía entregarla a otros supuestos integrantes de la mara Salvatrucha para cometer ataques armados por extorsión.

La captura se realizó en la 3ª avenida y 3ª calle de esa zona, como parte de las acciones de investigación y vigilancia que desarrolla la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda).

La detenida fue identificada como Wendy N., de 26 años, conocida como “la Estilista”, presunta colaboradora de dicha estructura criminal.

De acuerdo con el informe policial, la mujer llevaba el arma envuelta cuidadosamente en papel de regalo, dentro de una bolsa decorativa, con el aparente objetivo de evadir los controles policiales. Esta táctica no es común, pero ha sido documentada en casos donde se busca disimular el traslado de objetos ilegales en áreas con presencia policial reforzada.

Las autoridades señalaron que la entrega del arma tenía como destino miembros activos de la mara Salvatrucha en el barrio El Gallito, una zona priorizada por su alta incidencia de extorsiones, ataques armados y presencia de clicas.

El operativo forma parte de un plan de intervención que ha permitido identificar rutas de movilización y comunicación entre pandilleros.

La Policía Nacional Civil reiteró que continuará con los patrullajes focalizados y el trabajo coordinado con unidades de inteligencia para prevenir hechos de violencia.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa en su comunidad, especialmente en sectores donde operan estructuras dedicadas al cobro ilegal de extorsiones.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

