“Los Incrueles” son vinculados al secuestro de dos niños; tres de sus miembros fueron detenidos

El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) desarticuló este martes 9 de diciembre una presunta estructura dedicada al secuestro, denominada “Los Incrueles”, al capturar a tres de sus supuestos integrantes en Tactic y Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.

Los detenidos fueron identificados como los esposos Benedicto J., de 48 años, y María T., de 37, así como Mariano L., de 33. Según el reporte oficial, eran requeridos por un juzgado local por el delito de plagio o secuestro.

La PNC informó que estas capturas están relacionadas con una investigación por el rapto de dos menores de cuatro y seis años, ocurrido el pasado 28 de noviembre en San Cristóbal Verapaz.

De acuerdo con la Policía, los responsables exigieron a los familiares de las víctimas un pago de Q150 mil a cambio de su liberación, bajo amenaza de hacerles daño si no se entregaba el dinero.

Los capturados fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente, donde deberán rendir su primera declaración. La investigación continúa para establecer si existen más personas involucradas en este caso.

La policía no precisó si las víctimas ya fueron liberadas ni si se logró recuperar el monto exigido como rescate, pero indicó que el caso sigue en investigación. Tampoco se informó si existen más personas vinculadas a esta organización criminal.

Los tres capturados fueron trasladados al juzgado correspondiente para que rindan su primera declaración ante un juez competente.

Desarticulada banda de secuestradores “Los Incrueles”



Exigían Q.150 mil para liberar a dos niños



El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil capturó esta mañana en Tactic y Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, a los esposos Benedicto Jor Caal, de 48 años y pic.twitter.com/7oGDTUF6M1 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 9, 2025

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

