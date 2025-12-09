“Los Incrueles” son vinculados al secuestro de dos niños; tres de sus miembros fueron detenidos

Tres presuntos integrantes de la banda “Los Incrueles” fueron capturados por la PNC en Alta Verapaz, señalados del secuestro de dos niños por quienes exigían Q150 mil.

Agentes del Comando Antisecuestros escoltan a dos presuntos miembros de la banda “Los Incrueles”, capturados en Alta Verapaz. (Foto Prensa Libre: PNC)

El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) desarticuló este martes 9 de diciembre una presunta estructura dedicada al secuestro, denominada “Los Incrueles”, al capturar a tres de sus supuestos integrantes en Tactic y Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.

Los detenidos fueron identificados como los esposos Benedicto J., de 48 años, y María T., de 37, así como Mariano L., de 33. Según el reporte oficial, eran requeridos por un juzgado local por el delito de plagio o secuestro.

La PNC informó que estas capturas están relacionadas con una investigación por el rapto de dos menores de cuatro y seis años, ocurrido el pasado 28 de noviembre en San Cristóbal Verapaz.

De acuerdo con la Policía, los responsables exigieron a los familiares de las víctimas un pago de Q150 mil a cambio de su liberación, bajo amenaza de hacerles daño si no se entregaba el dinero.

Los capturados fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente, donde deberán rendir su primera declaración. La investigación continúa para establecer si existen más personas involucradas en este caso.

La policía no precisó si las víctimas ya fueron liberadas ni si se logró recuperar el monto exigido como rescate, pero indicó que el caso sigue en investigación. Tampoco se informó si existen más personas vinculadas a esta organización criminal.

Los tres capturados fueron trasladados al juzgado correspondiente para que rindan su primera declaración ante un juez competente.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

