Luis Pacheco y Héctor Chaclán recuperarán su libertad bajo arresto domiciliario y una caución de Q160 mil

Luego de permanecer un año y tres meses en prisión preventiva, los exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, fueron beneficiados este martes 4 de agosto con arresto domiciliario por resolución del Juzgado Tercero Penal, a cargo del juez Mynor Moto, informaron fuentes judiciales.

Los exlíderes comunitarios, detenidos el 23 de abril de 2025, son procesados por los delitos de terrorismo, obstrucción a la acción penal y asociación ilícita, cargos que les fueron atribuidos por el Ministerio Público (MP) a raíz de las protestas nacionales que encabezaron en el 2023 en defensa de los resultados de las elecciones generales que llevaron a Bernardo Arévalo a la Presidencia de la República. Aquellas manifestaciones surgieron en medio de una serie de acciones legales promovidas por el Ministerio Público (MP), entonces encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, que buscaban revertir el proceso electoral.

La resolución judicial pone fin, por ahora, a la prisión preventiva que ambos enfrentaban desde hacía 15 meses. Durante ese tiempo, la defensa intentó en varias ocasiones que se conociera una solicitud de medidas sustitutivas; sin embargo, las audiencias fueron suspendidas o reprogramadas.

Al conceder el arresto domiciliario, el juez Moto estableció una serie de condiciones que deberán cumplir Pacheco, quien además es viceministro de Energía y Minas, y Chaclán mientras continúa el proceso penal.

Entre las medidas figura la obligación de presentarse una vez al mes ante el Ministerio Público para el registro correspondiente, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y el pago de una caución económica de Q160 mil cada uno.

Además, el juez resolvió que no podrán desempeñar cargos en el Estado, al considerar que este figura como agraviado dentro del proceso. En el caso de Luis Pacheco, la decisión le impide reincorporarse al cargo de viceministro de Energía y Minas que ocupaba antes de su captura.

El arresto domiciliario les permitirá movilizarse dentro del territorio nacional, aunque permanecerán sujetos a las restricciones impuestas por el juzgado. Ambos recuperarán su libertad una vez sea cancelada la caución económica.

Durante la audiencia, el Ministerio Público informó que no se oponía a la petición de medidas sustitutivas presentada por la defensa de Pacheco y Chaclán, postura que fue tomada en cuenta por el juez antes de emitir la resolución.

Otras decisiones durante la audiencia

Previo a resolver la situación de los exdirigentes, el juez dio cumplimiento a una orden emitida por la Sala Cuarta de Apelaciones, la cual dispuso que ambos también sean procesados por el delito de asociación ilícita.

Inicialmente, Luis Pacheco y Héctor Chaclán habían sido ligados a proceso únicamente por terrorismo y obstrucción a la acción penal. Con la resolución de la Sala, el proceso penal incorpora el nuevo delito.

Como consecuencia de esa decisión, el juez reprogramó la audiencia de etapa intermedia para el 22 de septiembre, a las 10 horas.

Asimismo, resolvió separar del proceso a la Fundación Contra el Terrorismo como querellante adhesivo, debido a que sus representantes no comparecieron a la audiencia.

Caso deriva de las protestas de 2023

El proceso penal contra los exdirigentes de los 48 Cantones tiene su origen en las manifestaciones desarrolladas entre octubre y noviembre del 2023, cuando organizaciones indígenas, autoridades ancestrales y distintos sectores del país efectuaron bloqueos y protestas para exigir el respeto a los resultados de las elecciones generales y rechazar las acciones impulsadas por el Ministerio Público contra el proceso electoral.

Luis Pacheco y Héctor Chaclán encabezaron parte de esas movilizaciones desde la organización comunitaria de Totonicapán, uno de los actores que tuvo mayor protagonismo durante las protestas que reclamaban el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

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