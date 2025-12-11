Madre de Melisa Palacios reclama justicia tras nueva suspensión en el proceso contra Fernanda Bonilla y Luis Marroquín

La audiencia de ofrecimiento de prueba en el proceso penal contra Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, señalados por la muerte de Melisa Palacios Chacón en el 2021, fue suspendida nuevamente este jueves 11 de diciembre. La madre de la víctima, Anabella Chacón, manifestó su indignación por la constante dilación del juicio y exigió una fecha definitiva para su inicio.

“Ya rumoraba su suspensión, pero oficialmente lo hacen hasta que ya estamos presentes. La verdad es que ya estoy cansada física y emocionalmente de esto, ya cuatro años y medio y no he podido tener paz, y espero que el 5 de enero se pueda llevar a cabo la audiencia, ya den fecha para el inicio del juicio, porque así como ella —Bonilla— reclama que le violentaron sus derechos, ¿dónde está el derecho de la vida de mi hija? Eso nadie lo ve. Los abogados defensores de ella nunca han visto el derecho de la vida de mi hija, y por la justicia de mi hija yo voy a luchar”, declaró Chacón, visiblemente afectada.

La audiencia estaba programada para este jueves, pero fue aplazada para el 5 de enero de 2026 a las 9.00 horas, debido a la inasistencia del abogado defensor Saúl Zenteno, quien presentó excusa por encontrarse de viaje.

La jueza Carol Berganza otorgó un plazo de tres días, a partir del 21 de diciembre, para que Zenteno entregue constancia de su control migratorio.

Durante la diligencia, la jueza consultó a Fernanda Bonilla si aceptaba ser representada provisionalmente por el abogado Julio Jerónimo, pero la sindicada insistió en que su defensor de confianza es Zenteno.

El caso ha estado marcado por constantes suspensiones. Melisa Palacios, estudiante universitaria, falleció en circunstancias que involucran directamente a Bonilla y Marroquín, según la acusación del Ministerio Público.

La familia de la víctima ha denunciado múltiples retrasos y recursos legales por parte de la defensa, que han impedido avanzar hacia un juicio oral.

