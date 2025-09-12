Madre es condenada a 28 años de cárcel por la muerte de su hijo de 4 años tras fingir un secuestro

Emily Ordóñez fue sentenciada a 28 años de cárcel por la muerte de su hijo de 4 años, a quien inicialmente reportó como víctima de un secuestro. El crimen ocurrió en junio del 2024 y provocó conmoción nacional.

El Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chimaltenango dictó la condena este lunes. La mujer recibió 25 años de prisión por el delito de parricidio y 3 años adicionales por obstaculización a la acción penal.

El caso salió a luz cuando Ordóñez llegó con el niño en brazos a la estación de los Bomberos Municipales Departamentales de El Tejar, en Chimaltenango. Según su versión, el menor —identificado como Rudy Francisco Baches Ordóñez, conocido como “Paquito”— había sido secuestrado y liberado.

Sin embargo, la necropsia practicada por el Inacif contradijo su versión: el menor tenía múltiples lesiones internas y externas, y la causa de muerte fue una perforación pulmonar provocada por una golpiza.

Días después, el Ministerio Público determinó que el agresor fue el conviviente de la mujer, Jairo Noé Chocón Teque, quien vivía con la familia desde hacía algunas semanas.

El sospechoso también fue hallado muerto

La investigación dio un giro inesperado cuando, días después del crimen, el cuerpo de Baches fue encontrado sin vida en una plantación de caña en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. El cadáver presentaba múltiples golpes.

La Policía Nacional Civil confirmó que Baches tenía una orden de captura vigente y antecedentes penales por hurto, portación ilegal de drogas, armas de fuego y explosivos. También estaba vinculado a la Mara Salvatrucha, aunque nunca fue procesado formalmente por asociación ilícita.

Trasfondo familiar y mudanza reciente

Rudy vivía con su madre y dos hermanos en la colonia La Ruedita, zona 3 de la capital, pero días antes del crimen la familia se había mudado a El Tejar, Chimaltenango.

La vivienda en la que ocurrió la agresión fue allanada por el Ministerio Público y la PNC. Según los investigadores, el niño vivió en ese lugar sus últimos días, en compañía de su madre, hermanos y el agresor.

Reacciones y seguimiento

Este caso ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios han exigido justicia y mayor atención institucional para prevenir el maltrato infantil.

Organizaciones defensoras de los derechos de la niñez han instado al Estado a fortalecer las redes de protección y monitoreo de menores en riesgo.

Autopsia reveló una muerte violenta

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el menor Rudy Francisco Baches Ordoñez, de 4 años, murió como consecuencia de una perforación pulmonar causada por un golpe severo en el tórax.

Además, el cuerpo del niño presentaba múltiples hematomas y lesiones en el cráneo, compatibles con una golpiza repetida. Los hallazgos descartaron por completo la versión inicial del supuesto secuestro.

Los peritos concluyeron que el menor fue víctima de violencia física sostenida, que derivó en una falla respiratoria aguda. Estas lesiones fueron determinantes para que el tribunal calificara el hecho como parricidio y no como un homicidio común.

