María Marta Castañeda Torres, conviviente de alias “el Lobo”, es enviada a juicio por estafa y lavado

María Marta Castañeda Torres, conviviente de Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias “el Lobo”, cabecilla de la Rueda del Barrio 18, fue enviada a juicio por casos especiales de estafa, defraudación tributaria y lavado de dinero u otros activos, informó este viernes 20 de marzo el Ministerio Público (MP).

La decisión fue tomada por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Jutiapa, con base en la acusación presentada por la Fiscalía contra la Corrupción.

Según la investigación, entre el 2004 y el 2006 Castañeda Torres, quien además es sobrina de la excandidata presidencial Sandra Torres, cobró Q710 mil por servicios que no prestó a la Municipalidad de Comapa, Jutiapa.

La Fiscalía señala que, la sindicada facturó por supuesta asesoría financiera y gestión de un financiamiento por Q10 millones. Sin embargo, las pesquisas establecen que el trámite fue realizado por el Instituto de Fomento Municipal y no por la acusada.

Además, el MP indicó que no pagó el Impuesto al Valor Agregado ni el Impuesto Sobre la Renta correspondiente a las facturas emitidas, por lo que el monto defraudado asciende a Q209,408.11.

Las autoridades también señalan que habría utilizado dinero procedente de esos hechos para efectuar transacciones financieras.

Vínculo con estructura criminal

El nombre de la sindicada toma relevancia por la relación con alias “el Lobo”, identificado como cabecilla del Barrio 18.

De acuerdo con investigaciones del MP, esa relación la vincula con el atentado contra la fiscal Miriam Reguero Sosa, ocurrido el 27 de marzo del 2024 en la zona 9.

Los indicios apuntan a que Castañeda Torres habría actuado bajo instrucciones de Ochoa Mejía en la planificación del ataque armado.

El atentado dejó como saldo la muerte de Carlos Humberto González, de 55 años, guardia de la fiscal, y de Miriam Sosa, de 65, madre de la funcionaria.

Por este caso, sobre la sindicada pesan otras órdenes de captura por asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa.