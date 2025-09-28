Más de 100 agentes de la PNC refuerzan control territorial en el barrio El Gallito, enclave de bandas criminales

La Policía Nacional Civil (PNC) reforzó este domingo 28 de septiembre su presencia en el barrio El Gallito, zona 3 de la capital, donde más de 100 agentes efectúan patrullajes y operativos en calles, callejones y colonias cercanas.

Las acciones se desarrollan tras el ataque armado ocurrido el 24 de septiembre, en el que murieron el agente Cleofás Valery Ortega Guzmán y dos presuntos pandilleros.

El Gallito ha sido señalado por las autoridades como un enclave de estructuras del crimen organizado, entre ellas clicas de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del grupo conocido como los Caradura.

Edwin Monroy, portavoz policial, indicó que los operativos están a cargo de la Comisaría 11 y unidades especializadas, con el objetivo de recuperar el control del área y brindar seguridad a la población.

La PNC informó que el 24 de septiembre se realizaron cateos en viviendas utilizadas por las clicas Landívar Locos Salvatrucha y Addams Locos Salvatrucha, donde fueron incautadas armas, municiones, drogas y objetos relacionados con actividades criminales.

Entre lo decomisado figuran dos fusiles AR-15, una subametralladora, 14 carabinas, dos escopetas, 10 pistolas, dos silenciadores, 42 tolvas y más de mil municiones. También se localizaron cinco vehículos, una motocicleta, radios portátiles, teléfonos celulares, una máquina contadora de dinero y más de mil dosis de cocaína y crack.

Según el informe policial, varios de los capturados portaban chalecos antibalas y registran antecedentes por delitos como homicidio, asociación ilícita y portación ilegal de armas. Un supuesto pandillero abatido durante el enfrentamiento portaba una pistola, un fusil y un chaleco.

Vecinos han denunciado que mareros intimidan a transeúntes con armas. Ante ello, las autoridades aseguran que mantendrán presencia en la zona “el tiempo que sea necesario”.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

