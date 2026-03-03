Melvin Quijivix evita prisión tras aceptar cargos en proceso por Q85 millones en el INDE

Melvin Quijivix, expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), fue condenado este martes 3 de marzo a dos años y ocho meses de prisión conmutables, tras aceptar cargos por el caso Red Q.

Por medio de su defensa, Quijivix, quien tenía una orden de captura vigente, presentó un memorial para comparecer ante el Juzgado Quinto y resolver su situación jurídica.

Previo a la audiencia de etapa intermedia, la defensa solicitó la modificación del delito de lavado de dinero u otros activos por el de conspiración para el lavado de dinero u otros activos, petición que fue aceptada por el juez Arnulfo Carrera.

Tras la resolución del juzgador, se efectuó la audiencia de aceptación de cargos, luego del cambio de calificación jurídica.

Al tratarse de un delito menos grave, Melvin Quijivix obtuvo una rebaja de la condena, que inicialmente era de cinco años y cuatro meses; sin embargo, al aceptar cargos, se le redujo a la mitad. Con la resolución del juez, evita ir a prisión.

Según el Ministerio Público, el caso Red Q se deriva del seguimiento a transacciones bancarias que fueron calificadas como sospechosas en cuentas de Quijivix por al menos Q85 millones. Está previsto que la próxima semana se efectúe la audiencia de reparación digna.

Otra denuncia

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) informó que la sentencia dada a conocer este lunes contra Quijivix corresponde al caso presentado por el Ministerio de Energía y Minas, en el cual lo denunciaron por la movilización de Q85 millones durante su gestión como presidente del Consejo Directivo del INDE.

“Esto es independiente de la denuncia interpuesta por la Segeplán el 5 de noviembre del 2024, sobre la creación de una plaza fantasma y donde también denunciamos al expresidente Alejandro Giammattei y a la exsecretaria de Segeplán, Keila Gramajo. Por esta denuncia no se ha registrado ningún avance por parte del Ministerio Público”, señaló Segeplán.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

