Melvin Quijivix no comparece a audiencia y tribunal ordena su captura inmediata

El Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal suspendió este viernes 17 de octubre la audiencia que estaba prevista para hacer efectiva la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones de lo Penal, que revocó el beneficio de arresto domiciliario a favor del expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Quijivix, y ordenó su ingreso en prisión preventiva.

A pesar de que sus abogados defensores se presentaron al juzgado, Quijivix no compareció. Ante su inasistencia, el tribunal resolvió girar una orden de captura en su contra para garantizar su presencia en futuras diligencias y el cumplimiento de la resolución judicial.

Quijivix fue ligado a proceso penal el 11 de julio pasado por el delito de lavado de dinero, en el caso denominado Red Q. Según las investigaciones del Ministerio Público, habría integrado una estructura dedicada al blanqueo de capitales.

El exfuncionario fue detenido el 3 de julio, pero posteriormente se le concedió arresto domiciliario. La Sala Tercera revocó esa medida y ordenó prisión preventiva, lo que motivó la convocatoria a la audiencia a la que finalmente no acudió.

De acuerdo con el Ministerio Público, las evidencias apuntan a que Quijivix participó activamente en operaciones de lavado de dinero mediante el uso de recursos del Estado.

