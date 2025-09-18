Melvin Quijivix regresará a prisión preventiva por caso de lavado millonario en el Inde

La Sala Tercera de Apelaciones revocó las medidas sustitutivas otorgadas a Melvin Quijivix, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), y ordenó su regreso a prisión preventiva.

Los magistrados determinaron que, aunque no existe riesgo de fuga, el exfuncionario podría interferir en el desarrollo de la investigación, por lo que es necesario mantenerlo en detención.

A Quijivix se le señala de participar en el lavado de aproximadamente Q85 millones, en un caso vinculado al gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.

El pasado 3 de julio, fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron su captura, ejecutada por orden del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, por el delito de lavado de dinero.

El exfuncionario fue localizado durante allanamientos en la zona 14, tras varios meses de seguimiento, ya que, según las autoridades, cambiaba de residencia de forma constante para evadir la justicia.

Ese mismo día, el MP informó que se pretendía ejecutar 10 órdenes de captura como parte del caso denominado Quijivix-Inde. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) coordinó 18 diligencias con el fin de recabar indicios.

