Justicia
Ministerio Público confirma renuncia de su primer subsecretario y aclara retiro de fiscal regional
El Ministerio Público confirmó la renuncia de su primer subsecretario general y desmintió versiones difundidas en redes sobre otras supuestas dimisiones.
Erick Eduardo Schaeffer Cabrera participa en un evento institucional del Ministerio Público, antes de presentar su renuncia por motivos de salud. (Foto Prensa Libre: tomada de @MPguatemala)
El Ministerio Público (MP) confirmó la renuncia de Erick Eduardo Schaeffer Cabrera, quien se desempeñaba como primer subsecretario general de la institución, se informó este miércoles 7 de enero.
Según informó la entidad en un comunicado oficial, la dimisión fue presentada por motivos de salud y aceptada por la fiscal general Consuelo Porras.
El documento también aclara que, contrario a lo difundido en redes sociales, la fiscal regional Aura Marina López Cifuentes no presentó su renuncia, sino que accedió a un retiro voluntario conforme al artículo 95 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del MP, tras cumplir con los requisitos de edad y tiempo de servicio.
La institución señaló que ambas decisiones responden al ejercicio de derechos laborales individuales y no obedecen a situaciones extraordinarias. Además, cuestionó la circulación de “interpretaciones distorsionadas” sobre los hechos en redes sociales.
“El Ministerio Público mantiene su operación normal y continúa fortaleciéndose en su misión de servir a la población guatemalteca”, concluye el comunicado, fechado el 7 de enero de 2026.
#ComunicadoDePrensa 📢— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 7, 2026
El Ministerio Público, en relación a la información que circula en redes sociales sobre presuntas renuncias de funcionarios de esta institución, informa a la población guatemalteca: #MPfuerteYfirme 💪 pic.twitter.com/jXCvws39al
