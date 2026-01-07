Ministerio Público confirma renuncia de su primer subsecretario y aclara retiro de fiscal regional

El Ministerio Público (MP) confirmó la renuncia de Erick Eduardo Schaeffer Cabrera, quien se desempeñaba como primer subsecretario general de la institución, se informó este miércoles 7 de enero.

Según informó la entidad en un comunicado oficial, la dimisión fue presentada por motivos de salud y aceptada por la fiscal general Consuelo Porras.

El documento también aclara que, contrario a lo difundido en redes sociales, la fiscal regional Aura Marina López Cifuentes no presentó su renuncia, sino que accedió a un retiro voluntario conforme al artículo 95 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del MP, tras cumplir con los requisitos de edad y tiempo de servicio.

La institución señaló que ambas decisiones responden al ejercicio de derechos laborales individuales y no obedecen a situaciones extraordinarias. Además, cuestionó la circulación de “interpretaciones distorsionadas” sobre los hechos en redes sociales.

“El Ministerio Público mantiene su operación normal y continúa fortaleciéndose en su misión de servir a la población guatemalteca”, concluye el comunicado, fechado el 7 de enero de 2026.

#ComunicadoDePrensa 📢



El Ministerio Público, en relación a la información que circula en redes sociales sobre presuntas renuncias de funcionarios de esta institución, informa a la población guatemalteca: #MPfuerteYfirme 💪 pic.twitter.com/jXCvws39al — MP de Guatemala (@MPguatemala) January 7, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

